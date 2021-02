GLOSA: Na pětikilometrové trati bez medaile? Sáblíková neřekla poslední slovo

Pro některé škarohlídy to byl jasný důkaz, že ve třiatřiceti letech nadešel čas, aby pověsila brusle na hřebík. Jako by tři dny před tím nevybojovala na tříkilometrové trati světové stříbro. Samozřejmě, měla by na to nárok.

Třicet medaili ze světových šampionátů, z toho jednadvacet zlatých, šest olympijských cenných kovů, z nichž tři jsou nejzářivější a k tomu dvanáct evropských, z nichž pět přebírala na nejvyšším stupínku. Na padesát prvenství v jednotlivých závodech Světového poháru a třináct v celém seriálu. Kdo něco takového ve svém sportu dokázal... Kdyby teď řekla, že končí, lze před ní než smeknout. To ale neudělá.

Sáblíková je ale obrovská bojovnice. Porážky ji mrzí, štvou, ale zároveň jsou pro ni motivací. Trenér Petr Novák ji naučil dřít, nic nevzdávat, rvát se, i když to bolí a nohy neposlouchají. Prostě nevyšel jeden závod, to se stane.

Oba si uvědomují, že věk se nedá zastavit, a mladých, dravých, rychlých soupeřek přibývá. Poslední slovo ale česká ledová královna určitě neřekla. Pořád má motivaci, tou největší je teď olympiáda v Pekingu. Znovu se nastartuje, protože končit bez jediné medaile tam nebude chtít. A všem ukáže, že na stupně vítězů ještě má.