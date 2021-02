Badmintonisté mají klenot! V novém národním centru zbrojí reprezentanti na olympijské hry

„Cílem bylo vytvořit podmínky, které jsou běžné ve vyspělých zemí. Právě společný trénink elitních hráčů bude naše reprezentanty posouvat dopředu, v budoucnu bych rád do Plzně pozval také trenéry ze zahraniční," prohlásil Petr Koukal, předseda Českého badmintonového svazu. Bývalý olympionik v Plzni své následovníky rovněž trénuje.

Badmintonisté mají v největší plzeňské hale, kde se uskutečnila poslední dvě mistrovství republiky, nalajnovaných celkem pět hřišť, takže se můžou intenzivně věnovat přípravě všichni současně. Nové Národní badmintonové centrum v Plzni je stále ještě na začátku, už teď se ale netají velkými ambicemi a ti nejlepší, kteří se do náročného tréninkového procesu chtěli zapojit, už v západočeské metropoli jsou. „Přípravu v národním centru jsme nabídli všem nejlepším českým hráčům a jsme rádi, že jsme měli veskrze kladnou odezvu," tvrdil Petr Koukal.

České naděje pro juniorské ME - Lucie Krpatová a Kateřina Zuzáková.

Český badmintonový svaz

A jakým způsobem se zde nejlepší hráči připravují? Ve všedních dnech se trénuje většinou dvoufázově a samotná aktivní část tréninkové jednotky probíhá ve velké intenzitě kolem 75 až 90 minut. Spolu s individuálními cvičeními, warm-upem a cool-downem mají tréninky zpravidla 120 až 150 minut. Hráči jsou pod dozorem také Josefa Rubáše, předsedy trenérsko-metodické komise svazu.

Všichni reprezentanti mohou kromě samotné haly využívat i práce fyzioterapeutky Petry Laudové, která se stará o přetížená těla. „Nejvíce trpí asi ramena, záda a hýždě, tím jak se dostávají hráči do velkých rozsahů," vysvětluje původem plavkyně, která se kromě badmintonistů stará právě o plavecký oddíl. Při práci využívá například i lymfatické nohavice, které by měly pomoci rychleji odstranit únavu a také zahřát svaly.

A kam směřuje budoucnost národního centra a co by mělo v budoucnu nabídnout? „Byl to vždycky takový můj sen a myslím, že Česká republika má v tomhle naprosto skvělou lokaci. Světoví hráči by se před velkými evropskými turnaji mohli zastavit právě v národním centru," netajil velké plány Petr Koukal.

„V lednu jsme provedli zásadní změnu systému péče o talentovanou mládež, která by našim nejlepším měla pomoci k zisku velkých medailí. V rámci provázanosti systému chceme zvát do Plzně také české trenéry ze středisek a center, potažmo nejlepší hráče Sportovních center mládeže, pro které by tak mělo být jednou z motivací, že se mohou do národního centra postupně probojovat," doplňuje předseda Českého badmintonového svazu.