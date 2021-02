Svolejte plénum, vyzval Kejvala jeho sok. Účelové, reaguje šéf olympioniků

Bývalý úspěšný hráč a později trenér a funkcionář pozemních hokejistů Neusser se na Twitteru ohradil proti způsobu volby. Nebude jí totiž předcházet standardní plénum, na němž by se dala očekávat vyostřená debata.

V sídle ČOV proběhne jen samotná volba, přičemž o pozicích pěti místopředsedů (Zdeněk Haník, Roman Kumpošt, Libor Varhaník, Slavomír Lener a Filip Šuman) už je jasno, protože nikdo další na tuto pozici nekandiduje. Naopak Kejval bude mít poprvé protikandidáta.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Filip Neusser (@filip_neusser)

„Nový nouzový stav přináší významnou změnu. Je možné svolat plénum ČOV a provést plnohodnotné volby. Vyzývám Jiřího Kejvala k bezodkladnému svolání pléna,“ uvedl Neusser.

Možnosti svolávat valné hromady za přísných protiepidemických podmínek využije například Fotbalová asociace ČR. „Pokud (Kejval) plénum nevyhlásí, jen tím potvrdí, že se pokusil zneužít pandemie ke svému znovuzvolení pomocí neplnohodnotné volby,“ doplnil Neusser. Kejval ale možnosti svolat plénum nevyužije.

„Volal jsem si i s panem Malíkem (předsedou FAČR), říkal, že je sám na to zvědavý. Ne každý je ochotný se nechat testovat, navíc, co by se stalo, kdyby někdo přišel a byl pozitivně testovaný? Nemáte právo ho z valné hromady vyhodit, kandidáti ani nemůžou být zastoupeni. Čekáme 79 zástupců, takže je tam pravděpodobnost, že by se to mohlo stát. A pak nás třeba někdo zpětně zažaluje? V téhle situaci to pro ČOV nepřichází v úvahu,“ reaguje Kejval.

Předseda ČOV Jiří Kejval a skifařka Miroslava Topinková Knapková.

Vlastimil Vacek, Právo

Šéf ČOV navíc poukázal na předchozí Neusserovo stanovisko z 3. listopadu, kdy naopak požadoval odložení pléna. „Nelze schůzovat v současné době a plivnout tak vlastně mnoha lidem kteří nemohou pracovat, či se učit, do tváře,“ napsal tehdy jeho protikandidát na Twitter.

„A dneska jsou čísla stejná nebo horší a přišla výzva k pořádání. To považuju za účelové,“ namítl Kejval. „Já přijedu, odvolím a budu chtít v co nejkratší době odejít, aby mě nikdo nemohl obvinit, že dělám kampaň. Myslím, že to bude férová volba,“ ujišťuje.

Další kritice čelil od České unie sportu, která ho ve středeční tiskové zprávě označila jako nedůvěryhodnou osobu, a zopakovala prostřednictvím svého místopředsedy Marka Hájka několik bodů, které Kejvalovi vyčítá.

„Jiřímu Kejvalovi se v období 2012 až 2020 nepodařilo semknout sportovní prostředí a zavést rovnoprávné postavení členů ČOV. Jeho ohýbání stanov, zákulisní praktiky, manipulace a nepřímé jednání nedává naději nasměrovat ČOV zpět k jeho původnímu poslání. Vyhýbání se požadavkům členů, autoritářský přístup, snižování podpory svazů na úkor nárůstu nákladů na vlastní provoz, to by neměla být vizitka předsedy takové organizace,“ vyjmenoval Hájek.

Podle Kejvala stojí za kritikou současná situace ČUS, která se hájí u soudu po obvinění v kauze sportovních dotací. „Nás to mrzí, nemáme na tom žádnou vinu. Náš zájem je pomáhat českému sportu, tak nevím, proč se střílíme do jedné a druhé nohy. Sám dělám sport zadarmo po práci,“ tvrdí Kejval s tím, že na všechny připomínky už reagoval.

Stanovy se změní

„Do roku 2017 nečelil ČOV roky žádnému soudnímu sporu. Od té doby a razie na ministerstvu a následných obžalobách přišlo přes dvacet různých podání a trestních oznámení. Všechna byla odložena jako bezdůvodná,“ zdůrazňuje Kejval.

Ze strany ČUS jsou kritizovány stanovy a poněkud nepřehledný systém účasti na volebním plénu. „ČUS je jedním z členů Českého olympijského výboru. Jenže největší sportovní spolek a s ním řada dalších se nemůže účastnit volebního Pléna ČOV, a to navzdory faktu, že byl jeden ze zakládajících členů. Řada voličů v něm je přitom de facto jmenovaná a část je na činnosti olympijského výboru závislá,“ poukazuje Česká unie sportu.

Současný šéf ČOV připouští, že stanovy projdou změnami, ale ne hned. „Z větší části jsem je zdědil po svých předchůdcích Milanu Jiráskovi a Věrce Čáslavské, jsou tedy z roku 1993. Ale už dva roky pracujeme na tom, aby byly co nejtransparentnější,“ tvrdí Kejval.

Bude pokračovat ve své práci i po volbách? „Člověk musí být připraven na všechny eventuality, ale nemyslím, že je pravděpodobné, že bych volby prohrál,“ věří si a nemyslí si, že by animozita mezi ním a Janstou ohrožovala fungování českého sportu.

„Snažím se být profesionálem. S Mirkem Janstou jsem se viděl před Vánoci u pana ministra Blatného a komunikovali jsme normálně. Je tam problém v rovině soudu a lidí, kteří jsou jeho aktéry, ale s ostatními mám dobré vztahy a komunikujeme na denní bázi,“ dodává Kejval, podle něhož mají vliv na eskalaci napětí i média.