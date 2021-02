Sáblíková se z nepovedené pětky ještě nevzpamatovala

Nejen pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou bylo na světovém šampionátu v Heerenveenu její páté místo na pět kilometrů šokem. „Dodnes si to neumím vysvětlit. Byla jsem připravená jet čas kolem 6:50 minuty. Třeba by na medaili nestačil, ale 6:57 je moc. Trenér Petr Novák mě nechtěl hned drásat, řekl, že se podívá na videu, kde byla chyba. Mohla být třeba v technice, takže bych se o lepší umístění připravila sama. Já prostě nevím, proč jsem tak jela, a zpětně už se do těch pocitů nedokážu vcítit," přiznala osm dní po závodě během videokonference agentury Sport Invest.

Příjemná pro ni byla upřímná reakce okolí. „Přišel za mnou trenér vítězné Ireene Schoutenové a říkal, že se mě nejvíc báli a výsledek je překvapil, ale že se určitě vrátím. Podobně reagovali i další. Je fajn, když cítíte, že za vámi lidé stojí,“ dodala Sáblíková, která byla jinak se sezonou spokojená.

„Byla to taková sezona nesezona, pět týdnů na jednom místě. Moc si cením bronzu z mistrovství Evropy ve víceboji, při němž musíte zvládnout čtyři tratě. Příjemně mne překvapilo stříbro na tři kilometry na mistrovství světa. Při Světovém poháru jsem byla dvakrát čtvrtá, jezdila jsem sice dobré časy, ale moc jsem v medaili nevěřila. O té pětce už jsem mluvila,“ ohlédla se za nejkratší sezonou v kariéře.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková se usmívá na tiskové konferenci v Praze.

Invest Šváb/Sport David, ČTK

Příliš těsná bublina

Psychicky náročnější než samotné závody byl pobyt v bublině. Hotel, hala, když to počasí dovolilo, tak procházky po pěšinách mezi dálnicí a kanály, kde nikdo nebyl... „Starali se o nás s maximální péčí, prvních čtrnáct dní to vypadalo, že nebude problém pět týdnů v bublině vydržet. Pak se psychická situace zhoršovala. Jídlo bylo stejné, prostředí také. Na trénincích v hale se nikomu moc nechtělo si povídat, držely se odstupy, národní týmy fungovaly ve své skupině,“ vykládala rychlorbuslařka.

„Ráda spím, ale i to mi časem nedělalo radost. Seděla jsem na posteli a nevěděla, co mám dělat. Koukali jsme na filmy, četla jsem si, snažila se zabavit, ale nálada se hodně měnila, i podle počasí, které nebylo příjemné, pršelo. Jestli mi ta bublina něco dala, pak jsem se musela naučit větší tolerantnosti k druhým, sebeovládání. Reagovat jinak než jindy, kdy jsem se šla někam vyvztekat. To se určitě hodí. Ale jsem ráda, že jsem doma, i když tady to s pohybem také není jednoduché,“ přiznala Sáblíková.

Často v této sezoně mluvila o svých třiatřiceti letech. Rozhodně ne proto, že by si připadala stará. „Příjemně mne překvapilo, že dokážu ještě zrychlit, zlepšovat se. Obávala jsem se, že budu už stagnovat. Samozřejmě nepovedená pětka je výjimkou. Ale uvědomuji si, že věk nezastavím, psychicky mě to ovšem nelimituje,“ pravila.

Martina Sáblíková v akci při SP v Heerenveenu.

Peter Dejong, ČTK/AP

Před sebou má ještě pár dní volna, i když... „V úterý jedu virtuální cyklistický závod v rámci Kola pro život. Doufám, že brzy budeme závodit zase v přírodě. Musím se hýbat, ale přípravu na nadcházející sezonu, která bude olympijská, ještě nemáme hotovou. Musíme ji plánovat s vědomím, že se může podle situace měnit, tak jako ta letošní. Trénovala jsem jinak, musela se připravovat mimo místa, na která jsem zvyklá. Snad se na ně v té příští přípravě dostanu, chybí mi. Uděláme však za všech okolností maximum, abychom se do olympijského Pekingu připravili co nejlépe,“ řekla přesvědčivě držitelka šesti olympijských medailí a třiceti cenných kovů ze světových šampionátů.