Kejvalův protikandidát Neusser varuje před soudy kvůli volbám ČOV

Místo klasického volebního pléna se v pátek uskuteční tajné volby v pražském sídle ČOV. Plénum mělo být na podzim, ale dvakrát bylo kvůli špatné epidemické situaci a opatřením proti šíření koronaviru odloženo. Současné vedení ČOV chce nyní volby uspořádat náhradní formou, protože situace v Česku je nadále vážná a Mezinárodní olympijský výbor preferuje brzké zvolení kvůli letní olympiádě v Tokiu.

Klasické plénum minulý týden označil předseda Kejval za neproveditelné. Zástupce nominovaný vedením pozemního hokeje Neusser tvrdí, že by bylo možné ho při dodržení hygienických opatření uspořádat. Kejval připomněl, že loni v listopadu byl sám Neusser proti konání pléna v napjaté koronavirové situaci. "Teď jsou v zásadě čísla stejná nebo ještě horší než na začátku listopadu. Já to vnímám jako účelové," poznamenal Kejval.

Neusser varoval delegáty, že volby vedení ČOV může kvůli jejich formátu řešit soud. "Já sám nebudu výsledek, ať již bude jakýkoli, soudně napadat. Může tak ale učinit kdokoliv ze členů. Za současné situace je téměř jisté, že k tomu dojde," napsal delegátům. Proti Kejvalovi minulý týden ostře vystoupila i Česká unie sportu.

Případná právní nejistota nad platností mandátů předsedy, výkonného výboru i dalších zvolených orgánů by mohla ČOV podle Neussera dostat do ekonomických problémů. "Dojde k ohrožení veškeré případné dotační podpory ze strany státu. Není bohužel vyloučeno, že bude úplně zastavena, a to až do soudního vyřešení právních sporů o legitimitu voleb a mandátů. V tomto případě je následné zastavení finanční podpory ze strany státu více než reálné, vyplývá to z názorů renomovaných právníků," tvrdí Neusser.

Současné vedení ČOV je přesvědčeno, že plánovaný způsob voleb je v souladu se zákonem i se stanovami ČOV. "Schválil ho také Mezinárodní olympijský výbor. Na ČOV už byly v posledních týdnech podány dva návrhy na předběžné opatření na zabránění konání voleb, jedna ze strany ČUS, oba však byly podle našich neoficiálních informací soudy zamítnuty," uvedla ve vyjádření pro ČTK mluvčí ČOV Barbora Žehanová.

Financování by bylo podle ní ohroženo naopak v případě, že by se volby neuskutečnily. "Pokud by totiž nově zvolený výkonný výbor nepředložil ke schválení návrh rozpočtu na letošní rok, bylo by financování organizace v problémech. I proto musíme nové vedení co nejdříve zvolit," doplnila.

Neusser v dopise také připomněl milionové provize pro agenturu Česká sportovní vedenou Miroslavem Černoškem, na které loni na podzim upozornil server irozhlas.cz. "Provize činila 18 procent z částek, jež byly vyplaceny ve prospěch Českého olympijského výboru či České olympijské," uvedl Neusser. Česká olympijská spravuje pro ČOV prostředky komerčních partnerů.