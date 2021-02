Olympijská přestřelka. Kejvalův vlastní gól, nebo osobní ambice?

Plánované volby předsedy Českého olympijského výboru se v pátek ani na třetí pokus nepodaří uspořádat, ale rozhodně to neznamená, že by mocenský boj mezi sportovními funkcionáři ustal. Naopak se zdá, že nabírá na obrátkách.

Ve středu pozdě večer oznámil předseda Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl, že soud páteční volby předběžným opatřením zakázal, stejný verdikt Městský soud v Praze vynesl i na návrh prezidenta Autoklubu ČR Jana Šťovíčka.

Český olympijský výbor už v minulém roce dvakrát svolal volební plénum, které ale kvůli epidemické situaci muselo být zrušeno. Tentokrát svolal do svého sídla volbu bez pléna, což kritizoval vyzyvatel současného šéfa ČOV Jiřího Kejvala Filip Neusser.

Filip Neusser volá po nutnosti změn v Českém olympijském výboru.

„Pokud plénum nevyhlásí, jen tím potvrdí, že se pokusil zneužít pandemie ke svému znovuzvolení pomocí neplnohodnotné volby,“ napsal Neusser na Twitteru. Kejval argumentoval, že v případě pozitivního testu by některý delegát nemohl být vpuštěn na plénum. Kandidát by nemohl být zastoupen a hrozily by žaloby.

Soud ale nakonec rozhodl už před plénem. „Jiří Kejval ignoroval mé i odborné výklady. Úplně zbytečný tah, za který musí pan předseda vyvodit odpovědnost. Tímto dnem končí éra pánů Hušáků a Kejvalů,“ přisadil si Neusser na sociálních sítích.

Podle Českého olympijského výboru ale soud nezpochybnil samotný formát voleb, který hlasováním potvrdilo 70 členů pléna a čtyři byli proti, ale skutečnost, že Štovíček s Ertlem nejsou mezi kandidáty do Výkonného výboru. „Za zrušením voleb stojí jejich osobní ambice,“ uvádí ČOV v tiskové zprávě a dodává že rozhodnutí soudu plně respektuje, ale proti předběžnému opatření se v zákonné lhůtě odvolá.

Česká unie sportu, která v čele se svým předsedou Miroslavem Janstou Kejvala opakovaně kritizovala, označila současnou situaci za nedůstojnou. „Jiří Kejval dal ČOV vlastní gól. Nemuselo k tomu dojít, kdyby se o tématu diskutovalo,“ prohlásil Marek Hájek, místopředseda ČUS.

Předmětem sporu jsou zejména stanovy ČOV a způsob výběru volitelů. Kejval tvrdí, že je z velké části zdědil po svých předchůdcích, ČUS argumentuje změnami v letech 2013 a 2018.

„I když je Česká unie sportu zákládajícím členem ČOV, její zástupci se nemohou účastnit a rozhodovat na Plénu ČOV. Stejně je toto právo upíráno i zástupcům některých dalších členských svazů v Českém olympijském výboru,“ připomíná ČUS a opakuje své tvrzení, že Kejval je pro ni nedůvěryhodným kandidátem.

Co bude s volbou dál? To zůstává v mlze. „Je to frustrující, tohle byl už třetí pokus. Kdyby nebyla covidová doba, tak už jsme to dávno měli za sebou. Každopádně to bude velice obtížné vysvětlit na Mezinárodním olympijském výboru, protože nikdo neví, jak dlouho budou mimořádná opatření pokračovat,“ říká Kejval.

„Jestli to takhle půjde dál, tak asi zůstanu předsedou olympijského výboru až do dalších voleb po olympijských hrách v Paříži 2024,“ s nadsázkou dodal Kejval.