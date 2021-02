Šéfka organizačního výboru OH chce v Tokiu fanoušky na tribunách

Nová šéfka organizačního výboru olympijských her v Tokiu Seiko Hašimotová se vyslovila pro to, aby navzdory pokračující pandemii koronaviru mohli v létě soutěže pod pěti kruhy sledovat naživo diváci.

"Když přemýšlíme o možnosti uspořádat olympiádu bez fanoušků na tribunách, říkáme si, že by se sportovci určitě divili, proč se zrovna olympiáda a paralympiáda koná bez diváků, zatímco na jiných akcích jejich účast povolena je," řekla Hašimotová japonským médiím. Dodala nicméně, že konečné rozhodnutí bude záviset na vývoji pandemie.

Prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach už dříve uvedl, že verdikt ohledně diváků očekává na konci dubna nebo začátku května. Podle sportovního ředitele MOV Christophea Dubiho padnou dvě nezávislá rozhodnutí, jedno o japonských fanoušcích a druhé o zahraničních. "Musíme udělat rozhodnutí, co nejpozději to bude možné a co nejdříve to bude nutné," řekl Dubi.