Pákistánská mise českých squashistů? Pozvánka přišla od prince

Vypadá to až neuvěřitelně, zvláště, když sport po celém světě brzdí pandemie koronaviru. Ale rovnou tři čeští squashisté se zúčastnili turnaje v Pákistánu ve městě Multan. Odehrála se zde venkovní exhibiční akce na skleněném kurtu a to před zraky diváků. „Když jsem to viděla, myslela jsem, že je to sen. Byl to úplně jiný svět," směje se Eva Feřteková, elitní česká squashistka a loňská finalistka domácího šampionátu. Společně s ní byl v Pákistánu Daniel Mekbib a také Anna Serme, která se dostala do čtvrtfinále turnaje.