Dobrá zpráva! První sportovní kluby už obdržely dotace od Národní sportovní agentury

Přímou státní podporu do sportovních klubů a jednot vybojovala před několika lety Česká unie sportu. Její okresní a krajská servisní centra navíc vypomáhají po celé republice s žádostmi o dotace všem TJ/SK, a pokud požádají, tak rovněž i Sokolům či spolkům a klubům, které nejsou sdruženy v žádné ze zastřešujících organizací. Situace letos nebyla jednoduchá, protože sportovní prostředí si muselo zvykat na odlišný systém, který nově nastavila Národní sportovní agentura.

„Žádosti o dotace se podávaly přes nově vzniklý rejstřík sportu, který agentura v krátké době po přebrání od ministerstva vytvořila, a který ze začátku nebyl zcela přizpůsobený a odzkoušený. Vše se ladilo za pochodu a naši kolegové z územních pracovišť odbavovali enormní množství dotazů, u dotace Můj klub 2021 se jednalo až o 500 asistencí denně," popisoval Tomáš Maurer, vedoucí oddělení managementu sportu ČUS.

Servisní centra ČUS tak významným způsobem pomohla odbavit žádosti o dotace na rok 2021 a snížit jejich chybovost. Předsedům klubů se pomáhalo například s migrací jejich dat ze starší verze rejstříku, konzultovaly a doporučovaly se konkrétní postupy při vyplňování.

„Bez této součinnosti by byla v žádostech řada chyb, docházelo by ke zdržení v administraci a vyplácení žádostí, a část sportovních subjektů by možná nebyla schopna o státní dotaci bez podpory vůbec zažádat," konstatoval Boháč. ČUS v minulém roce provedla mezi členskými kluby a jednotami výzkum. Na jednu z otázek, kdy v roce 2019 obdrželi dotaci, odpovědělo 31 procent zástupců TJ/SK že v listopadu a v prosinci, čtyřiadvacet procent klubů pak v září až v říjnu.

Letos by se taková situace neměla rozhodně opakovat – první státní dotace dorazily klubům už během února. „Dostali jsme dotace o dva až tři měsíce dříve než bylo doposud zvykem. Obdržet státní příspěvky v tomto období je určitě skvělé pro plánování rozpočtu. Čím dříve mám rozpočtově zafixováno, tím lépe," hlásil Petr Šotola z SK Volejbal Kolín.

„V jednom roce jsme čekali na peníze dlouho, přišly až v září nebo v říjnu. Hlavně do léta jsme neměli rozhodnutí, jestli nám peníze přijdou z MŠMT, nebo ne. To bylo nejhorší a hodně nás to stresovalo," tvrdil Jan Šimon ze SCC Semily.

Prostředky z programu Můj klub byly poslány také třeba na účet basketbalového klubu z Chomutova. „Obdržet dotace v tomto čase by mělo být standardem. Když je to později, mnoho klubů pak nemá moc z čeho žít. Třeba v roce 2019 dorazily dotace až někdy v říjnu. Kdybychom nedisponovali svými úsporami, tak by to bylo špatné. Když státní příspěvky na naši činnost přijdou v lednu a v únoru, nemusíme pak vše platit z jiných účtů a vyřizovat si zápůjčky," prohlásil Petr Drobný, majitel klubu.„Peníze nám mohou pomoci také v tom, že by se mohly udělat lepší nábory dětí v tomto roce. Bude velmi důležité vrátit děti zase ke sportování a k organizovanému sportu."