Olympijské hry v Tokiu budou zřejmě bez fanoušků ze zahraničí

Japonská vláda s největší pravděpodobností neumožní zahraničním fanouškům přicestovat na olympijské hry v Tokiu. Kvůli obavám ze zhoršení koronavirové situace zůstane přístup do země omezený. Podle médií už rozhodnutí padlo, předsedkyně organizačního výboru Seiko Hašimotová ale po dnešním jednání se zástupci Mezinárodního olympijského výboru a vedením města uvedla, že definitivní verdikt oznámí do konce března. Jasno chce mít do 25. března, kdy v Japonsku odstartuje štafeta s pochodní.