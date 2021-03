Češi vyzvou na mistrovství Evropy úřadující šampiony

Turnaje se od letošního roku nově účastní 16 týmů Evropy a koná se 12.-19. září v italském regionu Piemonte. Losování šampionátu proběhlo v Turíně a sledovat ho bylo možné online. Týmy byly rozděleny do čtyř košů podle výsledků posledního ME, kde Češi skončili na 5. místě. Společně s ními byly ve druhém koši Německo, Belgie a Francie. Z týmů, které skončily na minulém ME na prvních čtyřech příčkách, a byly společně v první koši, byli čeští reprezentanti vylosováni k Nizozemsku, úřadujícím mistrům Evropy, ze třetího koše bylo do skupiny D nalosováno Švédsko a ze čtvrtého pak vítěz kvalifikační skupiny v Bratislavě. V ní se o jedno postupové místo utkají Slovensko, Finsko, Irsko a Maďarsko.

Češi tak potkají ve skupině stejné týmy jako na posledním ME v Německu. Nizozemsko dokázali jako jediní na turnaji porazit, vyhráli rovněž nad Švédskem. Otázkou je, kdo ze čtveřice dalších zemí pak skupinu doplní. Kvalifikační turnaje jsou naplánovány na přelom června a července.

„Na utkání s Holandskem se těším, naposledy jsme s nimi uspěli a bude to opět velká výzva. Od Švédska nikdy nevím, co očekávat, jejich tým se hodně mění. Ale budeme připraveni a půjdeme vyhrát," komentuje los head coach české reprezentace Michael Griffin.

Nizozemsko jako soupeře si pochvaluje také Jakub Hajtmar. „S ním jsou vždy výborné zápasy. Patří ke špičce v Evropě. Musíme v celém turnaji předvést svůj nadstandardní výkon," říká vnitřní polař.

„Máme ve skupině jednoho z nejsilnějších soupeřů. Nizozemsko je mistrem Evropy a jediným účastníkem na turnaji Premier 12, ale v posledních letech se nám ho daří na ME porážet. Rozhodovat se bude na hřišti. Švédsko má přijet na Pražský baseballový týden, takže uvidíme, v jaké sestavě se nám představí. Klíčové bude čtvrtfinále a já věřím v boj o medaile," reaguje Petr Ditrich, předseda ČBA.

Ze čtyř čtyřčlenných skupin postupují první dva týmy do čtvrtfinále, dále se hraje klasickým vyřazovacím způsobem.

Česká republika hraje na ME skupiny A od roku 1997, nejlépe skončila na 4. místě na domácím šampionátu v roce 2014. Na posledních třech turnajích obsadila 5. příčku.