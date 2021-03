Triatlonová reprezentace kvůli koronaviru uvízla na Kanárech

Většina reprezentantů z dvanáctičlenné tréninkové skupiny, ve které jsou například Jan Čelůstka, Radim Grebík, Lukáš Kočař, Alžběta Hrušková nebo Iveta Fairaislová, měla po dvou týdnech v letovisku Maspalomas odletět domů v sobotu 27. února. Už čtyři dny předtím se ale u některých triatlonistů projevily příznaky koronaviru. Závodníci s pozitivním testem byli okamžitě izolováni od zbytku týmu, přesto k nim přibyli další.

"Nákaza se potvrdila v následujících dnech také u několika dalších sportovců, a to v obou apartmánových domech, které má český tým k dispozici. V tuto chvíli už se šíření naštěstí podařilo zastavit," řekl sportovní ředitel České triatlonové asociace Martin Hotový. "Žádný ze sportovců neměl závažný průběh a v těchto dnech už se cítí dobře," dodal.

Epidemická opatření na Kanárských ostrovech nařizují desetidenní karanténu každému, kdo přijde do styku s nakaženou osobou. K nástupu do letadla je po absolvování izolace povinné předložení negativního testu, takže reprezentace zatím nemůže odletět. Velká část týmu se má do Česka vrátit 13. března, kdy jsou k dispozici první volné spoje.

Kouč Vrobel prodělal koronavirus už na podzim a na Kanárech byl opakovaně testován negativně, ale kvůli dýchacím potížím zamířil do nemocnice na pozorování. Za českým týmem tak narychlo odcestoval trenér juniorské reprezentace Radek Eliáš.