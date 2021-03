Drsný trest za ohavný čin. Zlomil jsem srdce řady lidí, kál se hříšník

Nechutné, šílené. Fanoušci jsou v šoku. Dostihy, které jsou v Anglii spojovány s noblesou, kdy se dámy obléknou do parádních šatů a muži je doprovázejí v roli gentlemanů, utrpěly v krátké době pořádný šrám na dobré pověsti. Jen pár dní po skandálu, kdy byl vyfocen úspěšný dostihový trenér Gordon Elliott na mrtvém koni, byl za podobný ohavný čin potrestán žokej Rob James. I on vyfasoval roční zákaz činnosti.

Fanoušci turfu byli nedávno v pořádném šoku, když svět obletěla fotografie trenéra Gordona Elliotta sedícího na mrtvém koni. Trenér, jehož koně třikrát ovládli slavnou Grand National, se omluvil za svůj „neobhájitelný okamžik šílenství".

Teď pro změnu uniklo na veřejnost drsné video amatérského žokeje Jamese, který si „osedlal" koně, který zemřel během tréninku. Na hrůznosti jeho počínání nic nemění fakt, že mělo ke zmíněnému činu dojít již v roce 2016. Hříšník na koně obkročmo skočí a chová se tak, jako by na něm chtěl jezdit. Následně poplácá koně po boku.

„Chtěl bych se jen omluvit za své činy, které byly zcela nevhodné a neuctivé k půvabné pětileté klisně, která bohužel při cvičení dříve toho rána utrpěla náhlou zástavu srdce. Bylo to 30. dubna 2016," konstatoval potrestaný žokej.

„Upřímně se omlouvám majitelům klisny, personálu, který se o ni staral, i všem příznivcům koňských dostihů za mé činy. Kdybych se teď pokusil nějak bránit svou hloupost, znamenalo by to jen další urážku a ublížení těm mnoha lidem, kteří mě během kariéra podporovali. Vím, že jsem ublížil svým zaměstnavatelům, mé rodině a hlavně sportu, který miluji," přiznával vinu James.

„Vím, co jsem způsobil. Mnoha lidem to asi zlomilo srdce. Nemohu to vrátit, ale mohu slíbit, že udělám vše, co bude v mých silách, abych se pokusil napravit to, co jsem udělal," dodal.

Mr. Robert James (Rider/Handler) Referral Hearing pic.twitter.com/97TrK4zPmp — IHRB (@ihrb_ie) March 10, 2021

Od vedení irského dostihového sportu (IHRB) vyfasoval roční distanc, část trestu byla udělena podmíněně. „Po zvážení důkazů Výbor pro doporučení shledal pana Jamese vinným v tom, že jednal způsobem, který byl v rozporu řádným chováním a způsobil tak újmu na dobré pověsti dostihů. Proto mu byla pozastavena na 12 měsíců jezdecká licence."