České šipkařské duo jde do boje s elitou. Talent si užívá, jaké má plány?

Čekání je u konce, nejlepší čeští šipkaři jdou zase do akce, když je čeká v Marshal Areně v anglickém Milton Keynes první díl turnaje Players Championship 5 ze série Super Series 2. Do akce půjde Zlej Kája alias Karel Sedláček a jeho mladší krajan Adam Gawlas. Hrát se budou na tomto místě hned čtyři turnaje v řadě. „Cíl je jasný, chci se dostal do čtyřiašedesátky nejlepších, což je moc důležité, abych si udržel kartu," prohlásil nováček Gawlas.

Oba čeští hráči po posledním vystoupení na Ostrovech necestovali domů a zůstali v Anglii. „Mysleli jsme si, že to čekání bude dlouhé, ale nakonec to uteklo celkem rychle," oddechl si mladý český šipkař. Čas trávil nejvíce po boku zkušenějšího krajana. „Bydleli jsme na stejném hotelu. Tak jsme spolu trénovali. Občas jsme zašli i do obchodu a pak si zase dali pár her," komentoval program posledních dnů Gawlas.

Na dálku mladý český reprezentant sledoval dění v Česku, když ho zajímal hlavně vývoj událostí okolo maturity. Zkouška z dospělosti je totiž brzy také čeká. „Ulevilo se mi, jak to dopadlo, ale respekt pořád mám. Snad to dobře dopadne," poznamenal Gawlas, momentálně jsou pro něj ale na prvním místě šipky a turnaj na Ostrovech. „Testy máme za sebou, jsme negativní, tak už se těšíme, že se konečně začne hrát," dodal.

Nikdo z fanoušků nemusí mít strach o to, že by v turnajích neměl po zisku karty, která mu zaručuje možnost konfrontace s nejlepšími hráči světa, motivaci. „Tlak spojený s cílem kartu získat asi odpadl, ale makám dál, protože si ji chci dál udržet," doplnil Gawlas.