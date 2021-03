Velký sen v ohrožení! Vzdá se ho Federer kvůli rodině?

Tenisovému turnaji na olympijských hrách v Tokiu hrozí, že přijde o nejžádanější jméno. Dvacetinásobný grandslamový vítěz Roger Federer je podle švýcarských médií připraven boj v singlu o cennou trofej, která mu v bohaté sbírce chybí, oželet, v případě, že jej do japonské metropole nebude moci doprovodit jeho početná rodina. Organizační výbor her spolu s MOV a vládními představiteli chtějí otázku přítomnosti zahraničních diváků včetně rodinných příslušníků po dobu olympiády (od 23. července do 8. srpna) dořešit nejpozději do 25. března.