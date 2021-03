Zájem o sport u dětí klesá, bude to mít fatální následky, tvrdí známý kouč

Je historicky prvním vítězem akce Díky, trenére, k florbalu přivedl stovky dětí. Nyní je současnou situací Michal Eisenkolb rozhořčen. Štve ho, že je mládež totálně odstřihnutá od organizovaného sportu. „Zájem o něj všeobecně klesá, a to právě u klíčové kategorie od 12 do 15 let. Tam je velký zlom. Jenže najednou zjišťují, že jim ty sporty nechybí," prohlásil Michal Eisenkolb. V současné době společně s VZP připravuje projekt Díky za VZPruhu.