Zápasnice Hanzlíčková na evropské kvalifikaci o OH neuspěla

Šestadvacetiletá Hanzlíčková byla jedinou zástupkyní českého zápasu před pěti lety v Riu de Janeiro. Dnes nejprve položila na lopatky Bělorusku Hannu Sadčankovou, ale poté podlehla těsně 4:5 Italce Dalmě Canevové.

V sobotu se v Budapešti představí čeští zápasníci v řecko-římském stylu Oldřich Varga (do 77 kg), Petr Novák (do 87 kg), Artur Omarov (do 97 kg) a Štěpán David (do 130 kg).

Další šanci na zisk letenky do Tokia budou mít zápasníci 6. až 9. května na světové kvalifikaci v Sofii.