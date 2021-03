Francie přežila dloubnutí do oka a jako pointu thrilleru zasadila zdrcující ránu

Ragbyovou Evropu nadchl thriller s propracovaným scénářem a zdrcující pointou. Na závěr v Británii velmi populární Super soboty se střetli dva přímí konkurenti v bitvě o celkový triumf v Six Nations. Francie díky poslední akci porazila Wales 32:30 a připravila ho tak o Grand Slam, za který se považuje celkové vítězství v tradičním Mistrovství šesti národů bez jediné porážky. Wales sice tabulku stále vede, Les Bleus však mají dohrávku se Skotskem k dobru a jsou ještě ve hře.

Šok je slabé slovo. Šišatý míč i vlastní osud měli ještě minutu před koncem ve svých rukou. Hrdinové národa si mohli zopakovat předloňský Grand Slam. Jenže vlastní chybou o něj Velšané přišli. A teď se budou modlit, aby jim v pátek Skotové pomohli první příčku vůbec udržet.

„Můžeme být hrdí, jak jsme šampionátem procházeli a získali Triple Crown. Alespoň doufám, že jsme fanoušky doma udělali hrdými. Jenže kvůli závěru posledního zápasu bohužel nemáme situaci ve svých rukou," hořekuje kapitán Alun Wyn Jones.

Jeho tým od poloviny druhého poločasu vedl 30:20 a dokonce hrál v početní převaze, když francouzský druhořadník Paule Wililemse byl vyloučen za hrábnutí do očí. Jenže Francie navzdory oslabení vyvinula velký tlak. Wales se začal hroutit, v poslední desetiminutovce si nechal dát dvě žluté karty a do oslabení šel pro změnu on.

Francie čtyři minuty před koncem snížila na 27:30. Čas nicméně pracoval pro Wales, který už měl dohrát zápas na polovině soupeře. Hrubkou minutu před koncem ovšem dal protivníkovi šanci k poslední akci, které se chopil.

Hrdina utkání Brice Dulin po uplynutí 80 minut hrací doby donesl míč do brankoviště a udržel galské kohouty ve hře o titul. Čtyři položené pětky při výhře 32:30 totiž znamenaly důležitý bonusový bod.

Francie je sice v tabulce až třetí, ztrátu pěti bodů na vedoucí Wales však ještě může díky dohrávce proti Skotsku dohnat. Pokud ho porazí za pět bodů, bude stejně jako loni rozhodovat celkové skóre, jež má zatím Wales o 20 bodů lepší. Při jeho rovnosti by byl posledním kritériem větší počet položených pětek, kterých má zatím o 5 víc.

Kdyby bylo i poslední kritérium shodné, šampionem by se staly oba týmy. Titul se naposledy dělil v roce 1988 shodou okolností právě mezi Francii a Wales...

Špatně dopadli Angličané. Obhájci titulu zakončili letošní turnaj porážkou v Irsku a skončí předposlední. Skotsko si snadno poradilo s poslední Itálií a proti Francouzům bude mít v rukou osud u televize trpících Velšanů.

Výsledky 5. kola Six Nations: Skotsko - Itálie 52:10 (24:10) Irsko - Anglie 32:18 (20:6) Francie - Wales 32:30 (17:17)