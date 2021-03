Česká badmintonová jednička Tomalová zabojuje o olympiádu

Česká jednička jde do akce! Badmintonistka Kateřina Tomalová v rámci olympijské kvalifikace, která se rozjela v minulém roce, odehraje první letošní turnaj - Oreleans Masters. Ten startuje ve středu ve Francii. „Konkurence bude vysoká, všichni si po neustálém trénování chtějí zahrát turnaj a porvat se o body na olympiádu," prohlásila česká jednička. V přípravě dřela na obranné hře a pilovala efektivnější pohyb po kurtu. Většinu roku trávila Tomalová v Dánsku v centru Badminton Europe.

Původně měla Tomalová ve Francii vstoupit do kvalifikace, ale po odhlášení několika hráček se dostala do hlavní soutěže. „To mi přinese více jistých bodů do olympijské kvalifikace, trochu klidnější spaní, ale na druhé straně rozhodně těžší soupeřku. Moje neasijská kvalifikační skupina byla více než hratelná," tvrdila česká badmintonistka, která vyzve v prvním kole mladou dánskou naději Amalii Schulzovou. „Ještě jsem proti ní nehrála, ale udělala několik zajímavých výsledků. Šance na postup tam určitě je."

Tomalová je v redukovaném olympijském žebříčku na 42. místě. A pokud by se neudělovala žádná divoká karta, tak je první pod čarou. „Do konce kvalifikace už sice moc času nezbývá, ale já pevně věřím, že se mi podaří ještě aspoň jednu nebo dvě soupeřky přeskočit," prohlásila směrem k účasti v Tokiu Tomalová.

I proto se tvrdě připravovala v dánském tréninkovém centru, kde měla perfektní podmínky. V ženské tréninkové skupině tam působí až dvanáct hráček z různých evropských zemí. Naposledy si tam česká jednička zahrála proti Iris Wang, která je na 37. místě světového žebříčku. A k tomu ji trénuje Dán John Dinesen, který působil u německé reprezentace. „Je to asi nejlepší trenér, se kterým jsem doposud měla možnost pracovat. U všech úderů dokáže najít a vysvětlit cestu, jak to zahrát ještě lépe, je hodně zaměřený na detaily. Za posledních pár měsíců jsem se toho dozvěděla neskutečně moc," pochvalovala si Tomalová.

Česká reprezentační jednička vyznává útočné pojetí badmintonu, libuje si v delších výměnách. Nyní se proto zaměřila zejména na obranu a efektivnější pohyb po kurtu. „Některé věci jsme úplně předělávali, jiné pilovali k dokonalosti. Velký prostor dostala také kondiční příprava, o kterou se mi od léta stará trenér Honza Musil," doplnila Tomalová, podle které se ženský badminton za poslední roky změnil. „Výměny jsou delší a hrají se ve vyšším tempu. Výjimkou nejsou ani rybičky nebo smeče z výskoku. Na nejvyšší úrovni od sebe hráčky oddělují detaily."