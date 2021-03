Blíží se bitva o Tokio! Trénink na chodbě hotelu sledovaly uklízečky, směje se Choupenitch

Nemůže se dočkat. A nejen proto, že se může přiblížit olympiádě v Tokiu. Nejlepší český šermíř Alex Choupenitch více než rok čekal na turnaj, kde se poměří se světovou elitou. Zamířil kvůli tomu do katarského Dauhá. „Čekám tady už třicet hodin v karanténě a nikdo neví, co bude. Výsledky testů zatím nemáme," uvedl pro Sport.cz z daleké ciziny fleretista. Turnaj by měl začít v pátek kvalifikací, 64 nejlepších pak projde do vyřazovacích bojů.

Trénink, domácí příprava, dřina, ale více než rok žádný turnaj. I proto se nemůže dočkat, až konečně půjde na věc. Pandemie koronaviru ale brzdí sportovce i v daleké cizině. „Měl být trénink, ale podle všeho je zrušený. Budeme se snažit kontaktovat federaci, zda by nám umožnili alespoň trénink na chodbě hotelu," popisuje poměrně drsnou reality současných dní ve sportovním světě. To se také následně stalo. „Koukaly na nás uklízečky, takže jsme měli i publikum," dodává.

S přípravou v obtížných podmínkách má celou řadu zkušeností. V Dauhá ně Choupenitch jen navázal. „Na karanténu jsem z Česka zvyklý, trénoval jsem tu i na pokoji," konstatuje. Vidinou, které ho žene do další práce, je možnost kvalifikovat se na olympiádu do Tokia. Poslední kvalifikační turnaj měl být před třinácti měsíci v Anaheimu, ale den před jeho startem byl zrušený. Teď přichází další šance.

„Musím dopadnout bodově hodně dobře, abych se na olympiády dostal, a to ještě bude záležet na dalších soupeřích z Evropy," naznačuje, že by šermířovi „bodlo" medailové umístění. „Kdyby to tady nevyšlo, bude ještě jedna šance v dubnu. To bude kvalifikační turnaj pro Evropany, na olympiádu se kvalifikuje jeho vítěz," naznačil Choupenitch, kudy vede cesta do Tokia. „Bude to těžký, ale udělám všechno, aby se do povedlo. Budu bojovat. V tuhle chvíli mám ohromnou radost, že bude turnaj a já si zašermuji. Opravdu mi to chybělo."