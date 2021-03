Ve finále na SP v Budapešti jsou tři čeští moderní pětibojaři

Kuf se dostal do finále přesto, že se před cestou do Maďarska potýkal s koronavirem. "V pondělí vylezl z izolace. Do té doby neudělal žádný pohyb, od té doby žádný rychlý pohyb. Dneska to dal prakticky z postele. Ne všechno bylo optimální a poznat to na něm samozřejmě je. Ale lépe tím dneska projít asi nemohl," uvedl reprezentační trenér Jakub Kučera v tiskové zprávě.

Ve středeční kvalifikaci žen si účast ve finále vybojovala Barbora Rajnoch.