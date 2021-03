Odměna za hledání i odloučení! Žuková hledala česká slůvka, Bidař se těšil na pivo

Před sedmnácti lety se Jelizaveta Žuková narodila v Jekatěrinburgu, ve čtvrtek večer si ve Stockholmu splnila svůj sportovní sen. Na bundě měla českou vlaječku a vedle ní seděl Martin Bidař, s nímž pár minut předtím vybojovala účast na zimních olympijských hrách v Pekingu. „Jsem šťastná,“ prohlásila s úsměvem a do dalšího dobrodružství v češtině už se nepouštěla. „Bavíme se spolu rusky, až mi občas čeština vypadává, ale Líza už také něco česky zvládne,“ ujišťuje Bidař.

Oficiálně vyjeli olympijskou místenku pro zemi, ale vzhledem k tomu, že doma žádnou konkurenci nemají, můžou už spřádat plány na Peking. Důležitým krokem ještě bude dotažení českého občanství pro Žukovou, nezbytná podmínka olympijského startu.

„Není to jen tak, pracujeme na tom celou dobu, co spolu jezdíme. Pomohl nám Tomáš Verner s kontakty na Český olympijský výbor i lidé ze svazu, tak nemusíme čekat na občanství pět let. Líza už má v Česku trvalý pobyt, což je první krok,“ vypočítává Bidař.

Spolu jezdí teprve druhým rokem a doba pandemie koronaviru nebyla pro společný začátek zdaleka ideální. Bidař nemohl do Ruska, Žuková za ním. „Čtyři měsíce jsme trénovali odděleně, viděli se akorát po internetu a mohli jen čekat,“ líčí rodák z Českých Budějovic. Poslední týdny ale už strávili v Moskvě u renomované trenérky Niny Mozerové.

Žuková startovala ve Stockholmu na své první vrcholné akci, Bidař má ve svých 22 letech pestrou krasobruslařskou historii. „Zrovna jsem před šampionátem koukal, že to bylo pět let od vítězného juniorského mistrovství světa,“ připomněl si titul s Annou Duškovou, s níž závodil i na hrách Pchjongčchangu.

Pak ale přišel rozpad nadějného páru. Bidař po dlouhém hledání partnerky startoval na předchozím MS s Hanou Abrazevičovou z Běloruska, ale až se Žukovou vytvořili opět perspektivní pár.

„Je pravda, že se mi to všechno teď promítlo. A ne jednou. Start na olympiádě je sen každého bruslaře a já jsem rád, že jsme tak rychle našli s Lízou společnou cestu. Oslava? Pivo si určitě dám,“ usmál se Bidař.