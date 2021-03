Bolestivý pád hned na úvod! Rozbrněla se mi noha, jel jsem jen po jedné, líčil Březina

Po jízdě se s bolestivou grimasou dobelhal k mantinelu, naražené místo si rychle chladil. „Ten pád mi trochu rozbrněl nohu, pořádně jsem ji necítil, asi jsem si narazil nějaký nerv,“ popisoval jednatřicetiletý krasobruslař. „Celou jízdu mi to pak střílelo skrz koleno do kotníku, blbě se skákalo z levé nohy,“ líčil.

Bylo to znát, z plánovaných trojitých skoků byly dvojité i jednoduché. „Pak už jsem neměl ani v pravé noze sílu, jak jsem jel celou jízdu na jedné noze,“ říkal Březina.

Kratičká sezona, v níž absolvoval jen světový šampionát, tak pro něj skončila. V Kalifornii, kde žije s manželkou a dcerou, podstoupí detailnější vyšetření, jestli nedošlo k většímu zranění. „Nejdřív si na to dám nějakou mast a uvidím, jestli se to v letadle zhorší. Každopádně pak zajdu za doktorem,“ plánoval 31letý krasobruslař.

Devatenácté místo je jeho nejhorším výsledkem na vrcholné scéně. „Přitom v rozjížďce jsem zvládl úplně všechno, i Rafael (trenér Arutjunjan) mi říkal, že stačí zajet to, co v tréninku. Jenže jsme nepočítali, že sebou švihnu a nebudu schopný dojet konec. Ani nevím, co jsem udělal v tom skoku špatně, byl vysoký, s dobrým odrazem, možná nějaký zkrat,“ přemítal.

Svůj hlavní úkol v podobě nominace na svou čtvrtou olympiádu ale splnil, na rozdíl od své sestry Elišky či sportovní dvojice Martin Bidař, Jelizaveta Žuková nemusí řešit sporná pravidla mezinárodní krasobruslařské federace. Ta totiž umožňují dvojí výklad a podle jednoho z nich ještě nemají další Češi hry v Pekingu jisté.

Krasobruslařka Eliška Březinová při krátkém programu na MS ve Stockholmu.

Martin Meissner, ČTK/AP

„Každý si to vykládá jinak, je to mišung, asi si budeme muset počkat až do 11. dubna, kdy má ISU oznámit definitivně, kdo má nominaci jistou a kdo si ji ještě bude muset vyjet na začátku příští sezony v Oberstdorfu,“ dodal Březina.