Sama jen s rolbařem? Už ne, chybí mi dění na zimáku, přiznává česká jednička

V improvizovaných podmínkách se dokázala připravit na mistrovství světa ve Stockholmu a 22. příčkou možná vybojovat svou premiérovou olympiádu. Proč možná? Regule mezinárodní federace ISU jsou tak nejasné, že nikdo nedokázal stoprocentně říct, kolik závodníků si z mistrovství světa vlastně postup zajistilo.

„Vydalo se pravidlo, kterému nikdo moc nerozumí,“ krčila Březinová rameny po své jízdě. „U snídaně jí pak někdo z ISU říkal, že vyjeté místo má,“ hlásil o den později její bratr Michal, který už se může chystat na svou čtvrtou olympiádu.

„Nechci nic zakřiknout, radši si počkám, až 11. dubna vyjde oficiální soupiska, kdo má Peking jistý,“ je zatím Březinová opatrná. I když už startovala na sedmi světových šampionátech, olympijský vrchol jí uniká. V Soči Česko reprezentovala Jelizaveta Ukolová, v Pchjongčchangu mezi ženami nikdo.

Krasobruslařka Eliška Březinová při krátkém programu na MS ve Stockholmu.

Martin Meissner, ČTK/AP

„Ani jednou jsem nejela kvalifikaci a neměla šanci si olympiádu vyjet. Papírově snazší to bylo v Soči, pak se kvalita holek strašně zvedla. Teď bylo na postup z krátkého programu třeba přes 60 bodů, což někdy před čtyřmi lety stačilo na první desítku,“ srovnává Březinová.

Pokud by od ISU získala jistotu startu (a samozřejmě vydržela zdravá), nemusela by se podle aktualizovaných českých pravidel domácích konkurentek obávat. „Kdo si olympiádu vyjede, má místo pro sebe,“ říká Březinová, která by ráda potěšila i svého tatínka a jednoho z trenérů Rudolfa Březinu. „Určitě by byl rád, kdybychom v Pekingu byli s Michalem oba,“ ví.

Eliška Březinová během volné jízdy na MS.

Meissner Martin, ČTK

A sama by byla ráda, kdyby se na olympijskou sezonu už nemusela chystat v opuštěné hale, s dalším koučem a krasobruslařskou legendou Jozefem Sabovčíkem jen na telefonu. „Je strašně těžké najít motivaci, když tam nikdo není. Klidně ať jezdím s juniory nebo žáky, ale ať nejsem v hale sama,“ přeje si.