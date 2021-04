Snahy o obnovení amatérského sportu neustávají, Blatný je zatím skeptický

Neustávají snahy o obnovení amatérského sportu v Česku, především toho organizovaného pro děti a mládež. Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci se zástupci sportovních svazů připravila manuál, jak by se mohli lidé začít vracet na sportoviště. V první fázi by to měli být sportovci do 19 let v oddílech a klubech, kde by mohli mít bezkontaktní tréninky venku v maximálně desetičlenných skupinách. Všichni by se pravidelně testovali antigenními testy. Zástupci svazů Michal Ježdík a Slavomír Lener už tento návrh představili mimo jiné senátorům. Předseda NSA Milan Hnilička ho ale zatím neprojednal s ministerstvem zdravotnictví, jehož šéf Jan Blatný je k obnovení organizovaného sportu zatím skeptický.

Zástupci sportovních svazů považují současnou situaci za neudržitelnou. České děti jsou na tom ve srovnání se svými evropskými vrstevníky nejhůře nejen v délce uzavření škol, ale také pokud jde o znemožnění organizovaného sportu. "Evropa není uzavřena. Leckde se nehrají soutěže, ale všude se organizovaně sportuje. Děti po celou dobu pandemie organizovaně sportovaly a sportují," uvedl ve středu v Senátu bývalý trenér reprezentace Lener, nynější svazový manažer pro rozvoj ledního hokeje.

Zástupci sportovních svazů jsou přesvědčeni, že bezkontaktní tréninky venku v malých skupinách nejsou rizikové. Jejich povolení pro děti a mládež do 19 let by naopak mohlo snížit počet část lidí, kteří nyní živelně sportují ve skupinách. S těmito podmínkami počítá první fáze návrhu restartu sportu od NSA. "Ten materiál není finální. Je to zatím pracovní materiál, náš návrh. Není ještě projednán s ministrem zdravotnictví a s premiérem. Dokud ho neprojednáme, tak ho nechceme konkrétněji komentovat, protože se může změnit," upřesnil pro ČTK mluvčí agentury Jakub Večerka. Jednání s ministrem zdravotnictví Blatným a hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou je naplánované na středu 7. dubna.

Bývalý trenér reprezentace a nynější svazový manažer pro rozvoj ledního hokeje Slavomír Lener.

Jan Handrejch, Právo

Otázkou je také termín, kdy by se alespoň první organizované sportovní aktivity mohly spustit. Zástupci sportovních svazů hovořili o 6. dubnu, ale to se určitě žádná opatření uvolňovat nebudou. "Řekněme, že kdykoliv po Velikonocích. Jsme v situaci, kdy jsme schopni spustit amatérský organizovaný sport ze dne na den," řekl v Senátu sportovní ředitel České basketbalové federace Michal Ježdík.

Děti sledují přes plot zápas Petry Kvitové s Kateřinou Siniakovou v rámci turnaje O pohár prezidenta ČTS.

Vlastimil Vacek, Právo

Vyjádření ministra Blatného ale nasvědčují tomu, že žádný spěch nebude potřeba. Plánovaný návrat části dětí do škol od 12. dubna není signálem jakéhokoliv dalšího rozvolnění. "Je to špatné, že (děti) nemohou sportovat. Ale jejich návrat do škol je postaven na tom, že se spolu jednotlivé skupiny nepotkají. Kdyby se pak všichni sešli večer na florbalu, tak je to k ničemu. Sportu si vážím, ale budu ho podporovat, až na to bude čas a nebude to zhoršovat stav epidemie a plnit nemocnice," řekl ministr na středečním jednání zdravotnického výboru. Děti podle něj mohou běhat po lese.

Materiál, který připravila Národní sportovní agentura, se nezabývá diváky na sportovních utkáních. Za jakých podmínek a v jakých počtech by se mohli do ochozů vrátit, by mohl popsat nový protiepidemický systém PES. Jeho zveřejnění hlavní hygienička slibovala do Velikonoc, ale to se nestalo.

Děti na tréninku s fotbalovým brankářem Petrem Čechem.

Sport-Invest/Pavel Lebeda

Zatímco organizovaný sport je zastavený a řada sportovních svazů už zrušila letošní ročník neprofesionálních a mládežnických soutěží, venkovní sportoviště mohou být přístupná členům jedné domácnosti. Toho využili například provozovatelé pražských sportovních areálů Hamr a Beachklub Ládví, které pro rodiny otevřely venkovní tenisové a beachvolejbalové kurty. Nabádají k dodržování opatření. "Je na vás, sportujících rodinách, abyste případné kontrole tuto skutečnost doložili a prokázali. V případě, že se na nás úřady obrátí, že pravidlo není dodržováno, budeme muset areál opět zavřít," uvedl na webu Beachklub Ládví.

Sportovci vyzývají k pohybu, litují omezované děti

Sportovci vyzývají k pohybu, i když Velikonoce v Česku budou za přísných protiepidemických opatření. Litují děti, které se s drobnými přestávkami už rok nemohou věnovat organizovanému sportu. Obávají se, že tento výpadek může napáchat nevratné škody na celé jedné sportovní generaci.

Plavkyně Barbora Seemanová.

Toyota ČR

O možné nástupce může přijít například elitní kraulařka Barbora Seemanová, "Děti si odvyknou od pravidelného pohybu a režimu celkově. Nebudou mít dobrou imunitu a budou častěji nemocné. Sport a zdraví spolu úzce souvisí," uvedla v tiskové zprávě. Sama jako profesionální sportovkyně trénovat může a Velikonoce si možná zpříjemní vyšším přísunem čokolády.

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková se o víkendu budou vracet ze soustředění na Tenerife, takže zůstanou doma. I jim leží na srdci omezené sportování dětí, které je těžké motivovat bez společné přípravy s trenérem a kamarády. "S dětmi je to asi nejsmutnější. Sedí už rok doma na zadku a učí se z počítače. Pokud jim sport nechybí, bude těžké je dostat zpátky do normální rutiny," poznamenala Nausch Sluková.

Radost Markéty Nausch-Slukové (vlevo) a Barbory Hermannové na turnaji v Nymburku.

Sport Invest

K návratu dětí nejen do škol, ale i ke sportu, vyzývá také David Svoboda, olympijský vítěz v moderním pětiboji z Londýna 2012 a nyní trenér děti v Dukle Praha. "Pokud odpadne návyk a zvyk trávit volný čas sportem, celá generace dětí bude mít problém vrátit se k pravidelnému sportu. Nebo ve velice omezené míře," uvedl.

Odborníci upozorňují, že děti si potřebují v určitých etapách dospívání rozvíjet odpovídající tělesné schopnosti a dovednosti. Později se to někdy už nedá dohnat. Nedostatek pohybu může negativně ovlivnit jejich celkový vývoj a důsledky si mohou nést do dospělosti.