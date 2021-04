Syn Lance Armstronga byl po třech letech obviněn ze sexuálního napadení

Syn bývalého cyklisty Lance Armstronga byl obviněn ze sexuálního napadení, k němuž mělo dojít v roce 2018, kdy mu bylo 18 let. Dívka se na policii obrátila v listopadu loňského roku, a protože jí bylo v době údajného incidentu 16 let, čelí Luke Armstrong obvinění z obtěžování nezletilé.

K napadení došlo podle výpovědi dívky poté, co ji Luke Armstrong odvezl z večírku do domu svého otce. O vyzvednutí ho údajně sama telefonicky požádala poté, co se na oslavě opila. Podle Armstrongova obhájce dvojice v té době udržovala vztah a k žádnému násilí nedošlo.

Luke Armstrong hraje americký fotbal za univerzitu Rice. Jeho otec se proslavil ziskem sedmi titulů na Tour de France, o všechny ale přišel po odhalení, že během kariéry užíval doping.