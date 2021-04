Česká squashová elita nastoupí v Praze

Prvním nasazeným je Daniel Mekbib, trojnásobný domácí šampion.Na turnaji budou v akci také Jakub Solnický, Viktor Byrtus, Martin Švec, Ondřej Uherka a další čeští elitní squashisté. Sestavu doplní konkurence z Německa a nejlepší Rakušané. Nastoupit mohou i zahraniční squashisté pobývající v Praze. „Těším se hodně, dlouho jsem nehrál na turnaji. Rád bych vyhrál a získal svůj další PSA titul," prohlásil Daniel Mekbib před Czech Pro Series 2.

Čeští squashisté řeší kvůli pandemii problém – nemohou se totiž přihlásit na dostatečný počet turnajů, který by potřebovali. Důvod? Žádné pro ně nejsou. Tedy – pro hráče z elitní top 50 je možností celkem ještě dost, města a organizátoři pro nejlepší světové sqaushisty jsou schopní vytvořit podmínky, aby mohla fungovat „bublina" a testování. „Jenže pro nás takové turnaje schází, protože nejsou peníze a prostředky na to je zorganizovat s veškerými aktuálními nutnostmi. Pro nás, kteří se pohybujeme od padesátého místa výš, turnaje prostě nejsou," smutnil Mekbib, který je na 70. místě žebříčku PSA.

Většina závodních nebo profesionálních squashistů tak počítá pouze s akcemi, které se pořádají v jejich zemích nebo v okolních státech. I proto se Česká asociace squashe rozhodla konat. „Uvědomujeme si, že schází středně velké turnaje. Rádi bychom zorganizovali ještě jednu akci a uvažujeme o možnosti pro hráčky," poznamenal Fořter, hlavní pořadatel strahovského turnaje.

„Na žebříčku jsou v současné době zmražené body. Když se ale na nějakém turnaji dostanu do semifinále, získám je. Takže je šance, abych se posunul. Ale v některých státech mohou na více turnajů, já třeba tři měsíce nehrál, jinde měli pět akcí," popsal složitou situaci Mekbib, který se stejně jako další těší na akci v Praze. „Je skvělé se připravovat zase na zápasy. Jdu do turnaje s dobrým pocitem, až na jednoho hráče jsem porazil všechny, co tam jsou. Je to čistě na mě, těším se," navázal na kolegu talentovaný Viktor Byrtus.