Česko - Polsko 3:3 Čeští futsalisté v předposledním duelu kvalifikace ME remizovali

ME ve vzpírání v Moskvě: Muži: Do 96 kg - dvojboj: 1. Pljesnoj (Gruz.) 393 kg (180+213), 11. Kolář (ČR) 327 (147+180) Trh: 1. Pljesnoj 180, 12. Kolář 147 Nadhoz: 1. Pljesnoj 213, 12. Kolář 180 Ženy: Do 81 kg - dvojboj: 1. Maruščaková (Ukr.) 236 (109+127), 14. Skleničková (ČR) 198 (86+112) Trh: 1. Maruščaková 109, 14. Skleničková 86 Nadhoz: 1. Nayová Ketchankeová 131, 12. Skleničková 112