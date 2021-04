ČUS přivítala vyjádření ministra Arenbergera o spuštění amatérského sportu

Česká unie sportu zaznamenala vyjádření ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, podle kterého by mělo být možné sportovat venku v počtu do dvaceti lidí bez jakýchkoli omezení. Potvrdilo se tak výkladové stanovisko ČUS a Sdružení sportovních svazů, které bylo zveřejněno ve čtvrtek.

Naopak podle vyjádření ministra na páteční tiskového konferenci nemohou organizovaní sportovci využívat vnitřní sportoviště. „Jedině v tomto se s ministrem rozcházíme. Náš výklad vychází vždy z oficiální dokumentace. Já názoru pana ministra věcně rozumím, ale text zveřejněného mimořádného opatření ministerstva pracuje s pojmy, které takto vyložit nelze. Předpokládám, že ministerstvo provede nějakou korekci. Jinak ale celkově přístup pana ministra ke sportu vítáme, " prohlásil Jan Boháč, generální sekretář České unie sportu.

To, na co Česká unie sportu soustavně a důrazně poukazovala a aktivně vyzývala k realizaci, se od pondělí stane skutečností. Sportovní kluby mohou konečně trénovat, děti a mládež mohou na venkovní sportoviště, která může využívat i veřejnost. Limitem by měl být pouze počet do 20 osob.

„Čekali jsme na to netrpělivě. Děti jsou už dlouhou dobu odstavené od aktivního pohybu a potřebného sociálního kontaktu. Je to obrovská úleva, věřím, že k tomu uvolnění všichni přistoupí zodpovědně a nastavená pravidla budou dodržovat, protože je to důležité pro další vývoj," dodal Boháč. „Rovněž chceme, aby se uvolňovalo postupně, aby se zjišťovalo, jaké to bude mít důsledky. Jsme přesvědčení, že sport je nejlepší prevencí nejen proti nemoci Covid-19."

Jediným rozporným bodem mezi výkladem ČUS a vyjádřením ministra zdravotnictví je využívání vnitřních sportovišť. Podle výkladu ČUS vycházejícího z oficiálních dokumentů ministerstva zdravotnictví, je nemůže využívat veřejnost, ale spolky, které jsou jejich přímými provozovateli do počtu 10 osob ano. Podle právního výkladu ministerstva zdravotnictví ale můžou sportovat uvnitř pouze osoby v rámci výkonu zaměstnaní, tedy profesionální sportovci, nikoliv amatéři.

„Tento názor jsme zaznamenali, ale z textu mimořádného opatření to takto nevyplývá. My se shodujeme, že lze názor pana ministra respektovat a členům ČUS takový přístup doporučit, přestože si myslíme, že je možné zajistit bezpečné podmínky pro organizovaný sport 10 lidí i v halách. Pokud ale doporučení někdo neakceptuje, nemůže za to být postihován, pokud nebude upraveno stávající znění mimořádného opatření," dodal Boháč.

Česká unie sportu však i přes logická omezení vítá, že stejně jako v dalších evropských zemí bude konečně možné, organizovaně trénovat a na venkovní sportoviště se vrátí děti a trenéři.

„V mnoha zemích je sportování dětí silnější státní prioritou, konečně se k nim přidáváme také my. Máme zprávy o tom, že sportovní kluby a tělovýchovné jednoty se na tréninky intenzivně připravují, aktivizují rodiče dětí a připravují programy a tréninkové jednotky. Doufáme, že se do organizované činnosti vrátí co nejvíce sportovců. Vývoj monitorujeme a budeme Národní sportovní agentuře i ministerstvu zdravotnictví nápomocni při přípravě podmínek dalšího uvolňování sportu," prohlásil Boháč. ČUS bude usilovat také o to, aby se co nejdříve otevřely také sportovní služby, jako posilovny, fitness nebo sauny.