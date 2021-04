Otočka o 180°. Od pondělí žádné sportování dětí a amatérů, žádá ministr

Ministr zdravotnictví změnu názoru opřel o námitky Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), která v týdnu vznesla připomínky k plánu první vlny rozvolnění. „Zavázal jsem se naslouchat odborníkům, a proto akceptuji názor odborné skupiny MeSES. Ta na základě křehké epidemiologické situace včetně aktuálně prvního výskytu brazilské mutace P2 SARS-COV 2 na území ČR nepodporuje z medicínského hlediska původně deklarované omezení shromažďování osob na 10 uvnitř a 20 venku, jak bylo uvedeno mým předchůdcem," napsal současně na svém twitterovém profilu.

Uvolnění schválila vláda v úterý, kdy byl ještě v úřadu bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný. MeSES na vládní plán na kontakt až 20členných skupin reagoval bezprostřední kritikou a Arenberger, který na ministerstvo nastoupil ve středu, ji vyslyšel. Mezitím ale stačil potvrdit, že plán dodrží. Vzápětí otočil.

Arenberger se natěšeným sportovcům v ČT omluvil s vírou, že plánovaný restart pohybových aktivit by mohl přijít v horizontu deseti dnů až dvou týdnů. „Snažíme se zejména o to, abychom udrželi děti ve školkách a školách. Při rozvolňování musíme postupovat uvážlivě a nesmíme udělat stejnou chybu jako v minulosti. Věřím, že všichni včetně sportovců toto nezbytné oddálení plánovaných aktivit přijmou s pochopením," uvedl k tomu na Twitteru.

Celá věc má ale háček. V neděli skončí nouzový stav a od pondělka se bude Česko řídit pandemickým zákonem, který omezení setkávání lidí v takové míře neumožňuje. Znamená to, že v pondělí se bude moci sejít dvacet lidí venku i při sportu, ale pokud vláda potvrdí Arenbergerův návrh na obnovení restrikcí, bude to zakázané. A to tak dlouho, než to pravděpodobně zruší soud. Ministr tím ale získá čas.

Chaos, kocourkov, zlobí se činovníci

Ve sportovním prostředí se záměr ministra zdravotnictví podle očekávání nesetkal s pochopením. „Počkáme si na oficiální znění mimořádného opatření, až poté provedeme výkladové stanovisko. Z aktuálního vyjádření ministra zdravotnictví a hlavně z jeho záměru zavřít organizovaný amatérský sport ve chvíli, kdy se nadechoval k životu, je nám velmi smutno. Stát opět potvrdil, že si dlouhodobě neuvědomuje přínos sportu pro děti a společnost. Jsme v tomto ojedinělí, protože v Evropě je sportování mládeže a dětí prioritní oblastí. Nepřistupují k němu jako k volnočasové a zbytné aktivitě, jako se bohužel děje u nás," podotkl předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Sportovní oddíly, které se začaly v pátek ve velkém chystat na plánované obnovení provozu, nyní neví, na čem jsou. „Sportovní svazy a kluby se v současné době ocitly v naprostém chaosu. Během pátku se začaly intenzivně připravovat na tréninky a organizované činnosti, aby pak musely rodiče zase obvolávat a vše rušit. Tohle je kocourkov a ať se nikdo nediví, že lidi odmítají disciplínu, když si z nich dělá stát blázny," zlobil se předseda Sdružení sportovních svazů ČT Zdeněk Ertl.

Činovníci proto požadují, aby Arenberger své rozhodnutí revidoval. „Vyzýváme ministerstvo zdravotnictví a vládu, aby minimálně povolilo tréninky dětí a mládeže na venkovních sportovištích v režimu do 20 osob. Už teď stejně probíhají živelné aktivity na sportovištích nebo se stačí podívat, jak to vypadá v parcích či na hřištích, kde jsou namačkané rodiče s dětmi. Mohou nám epidemiologové vysvětlit, jakou hrozbu představují venkovní organizované tréninky dětí, když se budou dodržovat veškerá opatření? Navíc budeme mít přehled o tom, kdo se jich účastní. Děti už nutně potřebují mít jiný program než pouze školu," doplnil Jansta.

Amatérský sport včetně toho mládežnického už více než rok skomírá. Na delší dobu byl uvolněn jen loni přes léto, ale 12. října se veškeré aktivity znovu uzavřely. Mělo to být na dva týdny, ale s výjimkou krátkého uvolnění před Vánoci to v pondělí potrvá půlrok. Sportovní organizace i odborníci varují, že především u dětí a mládeže je situace alarmující a není možné dál otálet.