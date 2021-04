Zajímavý start. V baseballové extralize třikrát vyhráli Draci, Hroši i nováček z Hluboké

Sokol Hluboká se netajil velkými ambicemi a na hřišti je hned první víkend dokázal naplnit. Tři vítězství nad loni čtvrtými Eagles Praha, dvě z toho na hřišti soupeře, je určitě skvělý začátek. Cílem je postup do TOP6.

"Tři výhry na úvod nás samozřejmě těší, kluci se uklidnili, ale extraliga bude dlouhá a musíme zůstat pokorní, s velkým respektem k dalším soupeřům," říká Zdeněk Josefus, trenér Hluboké.

Obhájci titulu Draci porazili druhého nováčka soutěže Blesk Jablonec 2:1 a pak dvakrát přesvědčivě 13:1 a 7:1. "Soupeř byl těžký, rozkoukávali jsme se, ale do dvou utkání ze tří jsme nastoupili opravdu dobře. Prohraná série, ale máme na čem stavět," hodnotí jablonecký vnější polař Jan Výbora.

Hroši třikrát přehráli Olympii Blansko, po hladké výhře 11:1 po sedmé směně museli druhý zápas otáčet, než zvítězili 6:4, a v posledním bylo z hladkého vedení 7:0 drama s výsledkem 13:9.

Vavruša novým členem prestižního klubu

Pražskou minisérii vyhrálo Tempo nad Kotlářkou 2:1 na zápasy. Na jediné výhře Kotlářky (6:2) se homerunem podílel Daniel Vavruša. Dostal se tak na hranici 50 homerunů v extralize a na reprezentačních akcích (ME, MS), a vstoupil do Klubu českých homerunárů. „V útoku to bylo trochu ušmudlané, ale body jsme dali, a to je důležité. Ani jsem nečekal, že bude homerun, síla letos není," usmívá se Vavruša.

Daniel Vavruša z pražské Kotlářky.

baseball.cz

V úvodním zápase mezi Nuclears Třebíč a Arrows padlo devět homerunů, než domácí Ostravané zvítězili 17:16. Dalších šest bylo k vidění při výhře Arrows 12:6, ale v posledním duelu Nuclears poprvé od vstupu do extraligy v roce 2017 soupeře porazili 4:0.

„Asi nikdo z nás si první zápas nové sezony nepředstavoval tak, že ho budeme hrát téměř 4 hodiny, padne v něm 9 homerunů a 34 bodů. Ve druhém utkání už jsme si dokázali vedení lépe udržet. V neděli jsme, bohužel, i přes vyvíjený tlak nebyli schopni skórovat," přemítá Daniel Černý, vnější polař Arrows.

Další extraligové zápasy jsou na programu od čtvrtka 15. dubna.

Výsledky baseballové extraligy Pátek: Draci Brno - Blesk Jablonec 2:1 Eagles Praha - Sokol Hluboká 1:2 Olympia Blansko - Hroši Brno 1:11 Sobota: Kotlářka Praha - Tempo Praha 1:14 a 1:4 Arrows Ostrava - Třebíč Nuclears 17:16 a 12:6 Draci Brno - Blesk Jablonec 13:1 Eagles Praha - Sokol Hluboká 2:4 Olympia Blansko - Hroši Brno 4:6 Neděle: Sokol Hluboká - Eagles Praha 7:0 Blesk Jablonec - Draci Brno 1:7 Hroši Brno - Olympia Blansko 13:9 Tempo Praha - Kotlářka Praha 2:6 Třebíč Nuclears - Arrows Ostrava 4:0