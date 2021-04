Uvolnění amatérského sportu: Trénovat může až šest dvojic. Roušky ani testy nejsou nutné

Po víkendovém veletoči ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, který přes původní sliby zastavil plánovaný restart amatérského a mládežnického sportu, se přece jen objevila naděje na částečnou obnovu organizovaných pohybových aktivit. Vláda po nedělním jednání s představiteli sportovních organizací projednala možnost, aby se ve venkovním prostředí mohlo potkat dvanáct lidí rozdělených do skupin po dvou. Řekl to v pondělí odpoledne na brífinku vlády ministr zdravotnictví.

Arenberger ještě v pátek tvrdil, že od pondělí bude moci sportovat dvacet lidí venku a deset uvnitř. Vzápětí vyloučil pohybové aktivity amatérů a mládeže ve vnitřních prostorách a v sobotu s odvoláním na doporučení Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), která v týdnu vznesla připomínky k plánu první vlny rozvolnění, požadoval zachování současného omezení - tedy kontakt maximálně dvou osob.

Ministrův krok vyvolal bezprostřední prudkou reakci sportovního prostředí, které náhlou otočku příkře odsoudilo. Současně se ale činovníci pokusili navrhnout kompromis. „V neděli jsem se sešel společně se Zdeňkem Ertlem (předseda Sdružení sportovních svazů ČR) a Milanem Hniličkou (předseda Národní sportovní agentury) s předsedou vlády a ministrem zdravotnictví. Hledali jsme varianty, jak za složité pandemické situace najít skloubení požadavků epidemiologů, ministerstva zdravotnictví a požadavků od sportovního prostředí," potvrdil médiím šéf České unie sportu Miroslav Jansta.

Vláda, která dnes měla odklepnout Arenbergerovo nařízení na zachování statu quo, zvažovala ještě variantu navrženou přímo sportovním prostředím. "Vláda bude projednávat uvolnění amatérského sportu v celkovém počtu dvanácti lidí organizovaných na stanovištích ve skupinkách po dvou. Podmínkou je negativní test na covid-19. Za týden bychom se měli opět sejít a vše vyhodnotit," naznačil Jansta.

Odpoledne pak ministr zdravotnictví potvrdil, že se na hřišti při sportování může setkat při dodržení nejméně desetimetrových rozestupů až dvanáct lidí, tedy přesněji šest skupin po dvou sportovcích. "O víkendu jsem se sešel s řadou představitelů různých skupin a snažili jsme se v rámci toho mimořádného opatření, které jsme vydali v sobotu, najít nějakou metodiku, která by umožnila, abychom vysvětlili, co to třeba znamená trénování ve skupinách se dvěma hráči," konstatoval ministr Arenberger.

"Definovali jsme to tak, že v podstatě skupinu mohou tvořit dva lidé. Ale takových skupin může být na hřišti až šest. Musí ale mezi těmi jednotlivými skupinami být rozmezí alespoň deset metrů. To jsou epidemiologické podmínky, které zajišťují, že tito hráči budou v bezpečí a že se vzájemně nenakazí. Není to nápad, který by vznikl ve vládní či ministerské dílně, ale je to prokonzultováno s představiteli sportovců a dospěli jsme k tomu, že je to pro tento týden proveditelné," nechal se slyšet ministr zdravotnictví.

O všem se bude později znovu jednat. "Já se s představiteli sportovců, ale i epidemiology a hlavní hygieničkou sejdu příští sobotu a budeme vše vyhodnocovat. A pokusíme se vymyslet, jak by se dalo pokračovat. Pochopitelně, nebudeme to řešit v sobotu, snažíme se už nyní o tom balíčku bavit, jak by mohl vypadat a za jakých podmínek by bylo možné ho pustit do světa. Situace je pořád složitá," dodal.