Chaos, chaos, chaos... Část sportovních klubů zahájila tréninky

Část sportovních klubů zahájila tréninky v předepsaném režimu pro maximálně šest dvojic, které mají mezi sebou desetimetrové rozestupy. Pro dodržování odstupů používají například barevné kloboučky, při rozdělování instrukcí našly uplatnění i stanové kolíky. Plnohodnotná příprava v jednotlivých sportech to ještě není. Trenéři to považují za přechod od on-line tréninků k alespoň nějaké formě společného pohybu. Musejí se spoléhat na informace z médií, protože ministerstvo zdravotnictví samostatné nařízení upravující podmínky fungování amatérského sportu nevydalo.

Nakolik se podařilo obnovit organizovaný navzdory zvratům a zmatkům na přelomu minulého a tohoto týdne, zjišťovala Česká unie sportu (ČUS). "Máme informace, že značná část sportovních klubů nebo tělovýchovných jednot začala svoji činnost směrem k mládeži, což je klíčové. Některým skupinám zabránilo v trénování počasí, jinde si upřesňovali ještě rozvrh. Obecně panuje nadšení z toho, že děti mohou organizovaně sportovat a sejít se svým trenérem či trenérkou, které viděli hlavně přes on-line kameru," uvedl pro ČTK její předseda Miroslav Jansta.

Například trenérka basketbalistů BK Přeštice Lucie Svěrková svolala své hráče na kruhový trénink na louce, kde je i zpevněná část pro práci s míčem. "Děti jsou rozděleny do dvojic, mají připravené stanoviště, kde jsou v průhledných deskách instrukce a připevněny kolíkem od stanu. Naučí se spolu domlouvat, co budou dělat a podobně. Po určitém časovém úseku zatroubím na trubku a přesunou se na další stanoviště," popisovala. Instrukce je potřeba předávat na dálku, svolávat si své svěřence trenéři nesmějí.

Do přírody se přesunuly také volejbalistky pražského Olympu. "S nadšením jsme zorganizovali trénink. Najeli jsme na metodu cvičení na stanovištích ve dvojicích v rozlehlém parku, abychom zabezpečili rozestupy," uvedla trenérka Jana Mitáčová. Pro volejbalovou techniku, kterou si hráčky potřebují osvojit, to ale nemá žádný přínos. "Navíc děti vyrostly a půjde jim to mnohem hůře v rámci techniky, nedostatky budou složitě dohánět. Techniku nemůžeme trénovat venku a improvizovaně ve dvojicích, ale pouze v hale," řekla.

Začalo se také v softbalovém klubu Joudrs Praha. "Trénovali jsme v docela velké zimě a chvílemi pršelo, ale děti to vlastně vůbec neřešily. Myslím, že naplno prožívaly, že můžou konečně trénovat. Každá dvojice měla vyznačený svůj 'sektor', ve kterém prováděla cvičení buďto mezi sebou, anebo třeba chytáním odpalů přímo ode mě. Já to vše tak nějak ze vzdálenosti organizovala. Bylo úžasné konečně moci s dětmi být na živo. Ale má to i svá úskalí. Vlastně musím dost hulákat, protože dětem nemůžu nic vysvětlovat ve skupince pohromadě," řekla trenérka Helena Novotná.

Některá cvičení na větší vzdálenosti jsou za současných omezení neproveditelná, není možné ani pracovat na týmové souhře. "Současný stupeň beru jako nějaký mezikrok mezi on-line tréninkem a tréninkem. Nejde trénovat vše, ale rozhodně už mluvíme o plnohodnotném pohybu pro jedince. Je to tedy o mnoho lepší!," dodala Novotná.

Nejasnosti v rychle se měnících opatření zkritizoval předseda TJ Bohemians Praha Richard Šach. "Chaos, chaos, chaos... Každá tisková konference má jiné výstupy, nic není oficiální. To, co vyjde v mimořádném opatření, tak je nesrozumitelné pro nás. O čem se dlouze v pondělí mluvilo, tak to tam zase schází a nezohledňuje se to v něm. Nevíme, koho máme vlastně pustit, jestli má mít testy, nebo ne," řekl.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády řekl, že pro sportování v tomto režimu nejsou testy potřeba. Oficiální předpis pro sport ale jeho úřad do úterního odpoledne nevydal. "Ve vzduchu tak stále visí i obavy z postihů za nevědomé porušování opatření, která nejsou v celém rozsahu známá," komentoval to Jansta.