Nováček z Hluboké přišel o dvě výhry, druhé kolo nebude kompletní

Již v pátek večer se rozehraje série mezi Eagles Praha a Arrows Ostrava, tedy loni čtvrtého a druhého celku tabulky. Arrows vstoupili do sezony dobře, porazili dvakrát Nuclears, a zejména první sobotní utkání nabídlo krásný útočný baseball (32 odpalů z toho 9 homerunů). Eagles naopak nezahráli podle představ, byť nakonec mají dvě výhry. „Za moji dlouho kariéru jsem zažil různé začátky sezon, letošní rozhodně nepatří k dobrým, ale nemá smysl se tím stresovat. To ničemu neprospěje," říká Jan Homolka, zkušený první metař Eagles.

Zatímco Arrows si v sérii s Nuclears hodně zapálili a zaběhali po metách (29 bodů, 32 odpalů), Eagles nasbírali za tři utkání pouze 3 body a 21 hitů. „Rozhodně musíme zlepšit útok, kámen úrazu v prvních zápasech," ví Homolka a pokračuje: „V duelech s Arrows bych chtěl určitě dvě výhry. Nebude to jednoduché, ale celá sezona bude napínavá, o čemž svědčí i výsledky ostatních týmů."

Sokol Hluboká, čekají duely s Tempem Praha. Tempo ukázalo, že bude silné zejména na nadhozu díky angažování izraelského reprezentanta Josepha Wagmana, který nechybí v předběžné nominaci na OH v Tokiu, a že loňskou pálkařskou formu neztratil Marek Minařík. Zvládl odpálit hned tři homeruny a k tomu odházet vítěznou complete game. Hluboká se představila výbornými výkony na hřišti (3 výhry), ale v tabulce má po rozhodnutí STK nakonec pouze jedno vítězství. Nadhazovač Jan Novák neztratil přestupem z Kotlářky svou jistotu a během 6 směn rozdal 12 SO, kterými vstoupil do své 10. extraligové sezony a stal se tak v instagramovém hlasování fanoušků po právu nadhazovačem víkendu.

Kanaďan začal výtečně

Blesk Jablonec, druhý nováček soutěže, odehrál dvě dobrá utkání s Draky Brno, ale nakonec si nepřipsal ani jednu výhru. „V pátek i v neděli jsme předvedli velmi kvalitní výkony, za které se určitě nemusíme stydět. Ukázali jsme, že máme na čem stavět, a že budeme schopni hrát s českou baseballovou elitou vyrovnaná utkání," hodnotil historicky první extraligový víkend svého klubu Jan Výbora. Dalším soupeřem Blesku budou Nuclears Třebíč, kteří naopak poprvé v historii dokázali porazit Arrows Ostrava. Jednou z hvězd víkendu byla třebíčská zahraniční posila Ryan Johnson (Kanada), který se předvedl jak na pálce (7 hitů, 3x2B, 3xHR), tak také na kopci, a byl fanoušky zvolen jako hráč víkendu.

Poslední dvojicí druhého víkendu jsou Hroši Brno a Kotlářka Praha. Hroši si poradili v úvodním kole s Olympií Blansko. Kotlářce se proti Tempu moc nedařilo, ale nakonec urvala alespoň jednu výhru. „V prvních dvou zápasech jsme čelili excelentním nadhazovačům Minaříkovi a Wagmanovi, ve třetím utkání už jsme hráli mnohem lepší baseball a věřím, že se budeme zlepšovat," doufá trenér Kotlářky Scott Mulehearn. Kotlářka je navíc po prvním víkendu nejhůře pálicím týmem s pouhými 15 hity, Hroši jich mají o 20 více a jsou v sérii mírnými favority.

Všechny zápasy bude opět možné sledovat prostřednictvím komentovaných streamů na jednom místě na webu tv.baseball.cz.