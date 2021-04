Bakalářka i dřina ve sklepě. Elitní softbalista už chce ale hlavně hrát

Letí to pořádně. Do zahájení softbalové extraligy zbývá měsíc. Zlato obhajují Hroši Havlíčkův Brod, kteří v říjnovém finále přehráli Chomutov 3:0 na zápasy. Lví podíl na tom měl nadhazovač Michal Holobrádek, který v sérii povolil Beavers jen tři odpaly a jediný bod. „Krásné vzpomínky. Podobné chvíle bych chtěl prožívat každý rok," uvedl 23letý reprezentant, jenž se však se spoluhráči od té doby nesetkal. V pondělí měli úřadující mistři zahájit (opožděnou) přípravu, amatérský sport ovšem opět dostal červenou.

Holobrádek býval zvyklý vyrazit přes zimu za softbalem k protinožcům, tentokrát však domovinu neopustil. „Doháněl jsem resty ze školy," přiznal posluchač třetího ročníku Vysokého učení technického v Brně. „Poslední měsíce věnuji psaní bakalářky a brzy začíná zkouškové období. Držte mi palce," požádal fanoušky o podporu na poněkud netradičním poli.

Pokud bylo šprtání dost, vyrazil ven za tréninkem. „Běh pro mě není. Jakmile vysvitlo slunce, sedl jsem na kolo, nebo jsem posiloval pod širým nebem. Psychicky jsem se cítil hned lépe," přiznal.

Kdykoli se mu zastesklo po softbalu, zašel do sklepa. „Mám tam svůj trenažér," usmál se Holobrádek. „Na konec místnosti jsem vyskládal staré matrace a do nich z osmi metrů házím. Chodím tam každý den už od prosince," pochlubil se.

Samozřejmě to trénink nenahradí, pomáhá to alespoň udržení techniky. To nic nemění na faktu, že by dveře sklepa rád co nejdříve zamkl na tisíc západů. „Doba na přípravu už teď není dostatečná. Jsme ale nadšenci. Rádi půjdeme na hřiště, i kdybychom za sebou měli jen tři dny tréninku, nikoli běžné tři měsíce," zdůraznil.

Česko letos uspořádá mistrovství Evropy i SuperCup

Až se to stane, nebude čas na lelkování. Sezona letos nabízí tři vrcholy – extraligu, mistrovství Evropy a SuperCup. Všechny navíc doma v Česku. „To mě těší i mrzí. Na softbale mám rád i to, že se podívám do zahraničí," líčil nadhazovač Hrochů. Hovořit o tom, že jeho klub touží po obhajobě titulu, je zbytečné. Stejně tak, že konkurence nespí. „Když jsem v extralize před sedmi lety začínal, bylo všechno jiné. Hrály tu dva týmy, od kterých se předpokládalo, že postoupí do finále. Nyní může zvítězit polovina mužstev."

Ani mistři si zkrátka nemohou dovolit nastoupit do utkání s jistotou, že prostě vyhrají. „S každým je potřeba hrát naplno – fyzicky i mentálně. V základní části půjde o to, postoupit do play-off. Až forma v něm rozhodne," mínil Holobrádek.

Konkurenční prostředí by mohlo pomoci národnímu mužstvu k úspěchu na domácím mistrovství Evropy. To se uskuteční v červnu v Ledenicích. A ve hře nebudou jen tři sady medailí, ale i letenky na světový šampionát. „Hrát velký turnaj doma, je skvělé. Věřím, že skončíme nejhůře druzí a na Nový Zéland se podíváme," pravil odhodlaně.

V srpnu se nejlepší kluby starého kontinentu sejdou pro změnu v Praze. To by mohlo českým šampionům trochu vadit. „Určitě ne. V Brodu máme pěkný areál, ale malý. SuperCup je veliká soutěž, které bude hlavní město více slušet," ozřejmil nadhazovač se zkušenostmi z USA i z Nového Zélandu. „Pochopitelně chceme vítězit na všech frontách. Vzhledem ke koronaviru si ale přeji do sezony hlavně to, aby se dohrála. A v té následující bych se rád za softbalem vydal zase do ciziny," doplnil Holobrádek.