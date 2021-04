Moderní pětibojařka Novotná si 18. místem v Sofii vylepšila osobní maximum v SP

Ženské finále dnes v Sofii provázela velká zima a husté srážky. Kvůli rozbahněnému terénu čekal na pětibojařky mimořádně náročný parkur a jednoduchá nebyla ani závěrečná kombinovaná disciplína. "Na ty podmínky a na to, že už je to třetí svěťák, na kterém závodím během jednoho měsíce, jsem ráda, že to takhle vyšlo. To umístění je ještě taková třešnička na dortu," uvedla Novotná v tiskové zprávě.

Do závěrečné disciplíny vybíhala na hranici třetí a čtvrté desítky. Díky desátému běžeckému času a vydařené střelbě se nakonec vměstnala do první dvacítky. "Ty podmínky byly šílené. Pršelo, udělalo se bahno. Bylo to náročné. Ale povedla se mi střelba a běžecky to taky bylo docela dobré," řekla Novotná.

V neděli je na programu finále mužů. V kvalifikaci si postup vybojovala i česká trojice Jan Kuf, Ondřej Svěchota a Marek Grycz.