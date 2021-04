Bez tradičního úboru. Německá gymnastka vyrazila do války se sexualizací

Sportovní gymnastka v netradičním soutěžním úboru. Němka Sarah Vossová vystoupila na ME v oblečení s nohavicemi.

Rakušanka Jasmin Maderová na ME také v klasickém úboru.

Němka Sarah Vossová na ME v Basileji na kladině v netradičním úboru s nohavicemi.

Šampionát gymnastek tak má rázem i nezvyklé téma. Co se to děje? Německé gymnastky vyhlásily ve svém sportu válku se sexualizací sportu. Alespoň tak o tom referuje německy píšící tisk. „Chceme ukázat mladým sportovkyním, jak se mohou esteticky prezentovat v jiné formě oblečení, aniž by se cítily nepříjemně," cituje web krone.at Vossovou, sedmou z mistrovství světa na kladině.

Do finále víceboje nepostoupila, ale jsou v něm její krajanky Elisabeth Seitzová a Kim Buiová, a ty se v novém typu oblečení zakrývajícím dosud odhalenou kůži představí. Revoluce? Desetiletí zažitá tradice, nad kterou se nikdo nepozastavoval, bere za své? A přijde novinka i do jiných sportů? Plážového volejbalu? Plavání? Krasobruslení? A kam ještě? Kdo ví... Zatím se zahalováním přicházely jen sportovkyně, které přitom odkazovaly na muslimskou víru. Svět sportu pro to měl pochopení. Ve fotbalu, beachvolejbalu...

Seitzová nedávno kritizovala skutečnost, že její fotografie v klasickém ´provokativním´ plavkovém oblečení se ´sugestivními motivy´ jsou publikovány znovu a znovu. Je ´toho´ při cvičení gymnastek vidět snad až příliš mnoho? A je to neúsnosně vyzývavé?

Britka Jennifer Gadirová nic nového na ME zatím nepředstavuje.

Němky si každopádně vymyslely něco nového. I když nového... „Na tréninku vždy cvičím s nohavicemi jako většina ostatních. Jen v soutěži to bylo nové," podotkla Vossová s tím, že v hlavě myšlenku na odhození tradičního oblečení nosila s kolegyněmi už dlouho.

„Přišlo nám to na mysl už před více než rokem. Návrh, zkouška, teď přišel pravý den pro představení. Pokud se v tom při tréninku cítíme dobře, proč ne i v soutěži?" dodala jednadvacetiletá závodnice.

