Paráda! Zápasnice Hanzlíčková získala bronz na ME

Zápasnice Adéla Hanzlíčková získala bronzovou medaili na mistrovství Evropy ve Varšavě. V duelu o třetí místo v kategorii do 68 kg porazila šestadvacetiletá česká reprezentantka za 45 sekund na technickou převahu Ilanu Kratyšovou z Izraele. "Docela mě překvapilo, jak to bylo rychlé. Byla jsem ale dobře nastavená, věděla jsem, že mi trenér věří, že to zvládnu a já tomu taky věřila. Šla jsem do toho naplno a dokázala to," uvedla Hanzlíčková pro Český svaz zápasu.