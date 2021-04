Bitva o Tokio vrcholí. Česká jednička jde do boje o poslední volné místo na olympiádě

Poslední šance dostat se na olympiádu je tady. Český fleretista Alex Choupenitch jde do boje, čeká ho závěrečný kvalifikační turnaj ve španělském Madridu, kde se poměří s dalšími čtyřiadvaceti konkurenty. Vítěz bere všechno a pojede do Tokia. „V přípravě jsem udělal maximum. Na turnaj se moc těším. Je jasné, že pokud chci na olympiádu, musím vyhrát. Dám do toho všechno," slíbil český reprezentant.

Do Španělska zamířil ve čtvrtek, kdy se ovšem nevěnoval tréninku. „Absolvoval jsem klasické kolečko s PCR testy, od té doby jsem zavřený na pokoji až do pátečního rána," konstatoval bronzový medailista z mistrovství Evropy v roce 2018.

I když ví, že jde o všechno, ale možná i právě kvůli tomu, se nemůže dočkat, až akce v Madridu začne. „Moc se těším, absence turnajů trvala skoro rok, takže si to teď člověk o to víc užívá. Že si můžu sbalit tašku a jet na turnaj, být zase nervózní a těšit se na soupeře," vykládal nadšeně.

Na konci března vybojoval Alexander Choupenitch dvanácté místo v šermířské Grand Prix v Dauhá, probojoval se do osmifinále. Ve Španělsku ho ale čeká pořádně těžký úkol. Musí to nandat konkurenci, když se to nepovede, bude muset na účast na olympijském svátku v Tokiu zapomenout. „Vítěz bere poslední volné místo v olympijském turnaji. Zbytek nebude mít nic. Pak už je jedno, jestli skončíte druhý nebo desátý," poznamenal Choupenitch, jak tvrdé budou výsledkové počty na španělském klání.

„Konkurence je velká, je tu pětadvacet lidí z Evropy, z každého státu mohl jet jenom jeden člověk, kromě těch států, co už se kvalifikovaly z týmů. Já se na všechno moc těším. Dobře jsem se na turnaj připravoval, byl jsem v Itálii po turnaji v Dauhá. Vím, že jsem v přípravě odvedl maximum a teď udělám tady v Madridu všechno pro to, aby se to povedlo," prohlásil odhodlaně. „Bude to o momentální formě. Jaká bude se dozvíme v sobotu," dodal český fleretista.