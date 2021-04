Sportovec, nebo raper? Mluví za mě výsledky. Lidi nevidí, kolikrát omdlívám i zvracím, říká

Je mu teprve 26 let a už potřetí zažil nesmlouvavou šermířskou bitvu o olympiádu. Před Londýnem fleretista Alexander Choupenitch prohrál rozhodující zápas o jediný zásah, do Ria už se probil ze světového žebříčku a v sobotu ovládl kvalifikační turnaj o hry v Tokiu.

Který z olympijských postupů byl emotivnější?

Víc jsem si to užil asi teď. Žebříček se po posledním turnaji nějak uzavře, ale tady jsem vyhrál turnaj v silné konkurenci, to je přece jen hmatatelnější výsledek. Já věděl, že jsem na ten turnaj dřel celý rok, byl jsem maximálně připravený, a kdyby tam byl někdo lepší, tak to přijmu. Nikdo lepší tam nebyl, ale nervozitu jsem cítil, to je přirozené.

Pomohla i psychologická finta, kdy jste po finále plánoval zápas s trenérem? Proběhl?

Proběhl zápas s dopingovou kontrolou, na níž jsem strávil pět hodin. (úsměv) Ale pro hlavu to fakt bylo důležité, když finále nebrala jako poslední zápas.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Alex Choupenitch (@choupenitch)

V Tokiu navíc nebudete sám, den po vás uspěl v kordu i talentovaný Jakub Jurka.

To je skvělý výsledek pro český šerm. Kubovi jsem hned psal gratulaci a on odpovídal, že když jsem se kvalifikoval já, také si začal víc věřit, že to dá. Úroveň českého šermu jde určitě nahoru, je spousta šikovných mladých kluků. A já jsem rád, když má šerm pozornost, třeba na letišti v Madridu běžel v televizi přímý přenos toho turnaje, to bych rád viděl i u nás.

Vy jste na popularitě získal i jako hudebník, vydal jste několik rapových singlů a navenek to mohlo působit, že vaše šermířská kariéra jde na druhou kolej…

Navenek mohlo, ale lidi nevědí, v kolik vstávám, kolikrát jsem se na tréninku pozvracel nebo omdlel v dusnu v hale, jaké mívám puchýře na rukou… Nemám potřebu to někomu cpát, nechává mě to v klidu, v šermu za mě mluví výsledky. Pro mě je hudba relax, jako někdo chodí do parku. Dělám ji pro sebe, už mám zase zamluvené studio.

Jaký vás teď čeká program do olympiády, dočkáte se nějakých turnajů?

Zřejmě žádné nebudou, květnové zrušili a zřejmě tak dopadne i červnové mistrovství Evropy. Takže se budu chystat hlavně v zahraničí, většinou v Itálii, plus na nějakých soustředěních. Já jsem hlavně rád, že mám další motivaci k tréninku, to je pro mě odměna. Kdybych teď zase půl roku zase žádný turnaj neměl, bylo by to smutné.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený CyrusofChaos (@cyrusofchaos)

V Riu jste vypadl ve druhém kole, může tahle olympijská zkušenost pomoc?

Vím, co mě čeká, asi mě to tolik nepohltí. Já se těším, že budu mít svůj klid, plně se budu soustředit, nikam nebudu chodit, pro mě jsou při turnajích tyhle bubliny skvělé, kdy můžu dělat svoji práci. Na skvělé suši si můžu zajet do Tokia jindy.

Spojení šermu a Japonska evokuje samuraje, držel jste někdy v ruce jejich meč?

To ne, ale vím, že tam je šerm hodně populární, chodí na něj hodně lidí, mají i stříbrného medailistu z olympiády.