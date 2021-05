Verner počítá, že si sáhne na dno. Od manželky dostal jasný souhlas

V zahraničních verzích soutěže se vesměs úspěšně představila už řada krasobruslařů, předurčuje vás vaše kariéra do role favorita?

Já se jako favorit necítím, ale je pravda, že jsem hned při prvním setkání zaregistroval jistý druh šikany od ostatních, že to není fér, když tančím celý život. (úsměv) Hudba a rytmus mi snad vlastní jsou, ale tanec na parketu určitě ne. Sport mi toho spoustu dal, ale jedna z mála věcí, co mi vzal, je, že jsem nemohl do tanečních. A je pravda, že mám na sociálních sítích velkou základnu fanoušků, ale většina z nich nežije v České republice.

Ale baletní příprava byla součástí vašeho krasobruslařského tréninku.

Já mám povědomí, co je tanec, poznám rytmy valčíku, quickstepu, samby, rumby. Ale nikdy jsem je netančil. Díky baletní průpravě se snad ponesu po parketě lehčejí, ale celý život jsem individuální sportovec. Měl jsem jen pár vystoupení s Carolinou Kostnerovou a vypadalo to jako když se tahá kočka s myší. Teď to mužské vedení páru odevzdám a nechám se vést.

Produkce vás prý dlouho k účasti přemlouvat nemusela…

Moje cesta do StarDance byla dlouhá. Já si to přál už snad od prvního dílu, dvakrát jsem dostal nabídku, jenže soutěž probíhala paralelně s mojí krasobruslařskou kariérou. A když jsem ji ukončil, snažil jsem se nenápadně v České televizi připomenout, že bych měl čas a nadutě si myslel, že hned přijde pozvánka. Ale sestavování souboru osobností je alchymie a ne vždy se najde místo. Až vloni v září přišla pozvánka, potřeboval jsem ještě vyřešit svůj pobyt v Česku, ale určitě jsem do toho chtěl jít, však je to jeden z nejsledovanějších a pro mě nejušlechtilejších televizních pořadů.

Jaké jste dostával rady od účastníků předchozích řad?

Nejčastěji říkali, že když si v půlce budu myslet, že už nemůžu, budu muset přidat. A to mi řekli i sportovci jako David Svoboda, který vyhrál olympiádu v kombinaci pěti disciplín. On nás varoval i Marek Eben, který je pro mě taková až nereálná a mýtická postava a snad nejvzdělanější a nejslušnější člověk na obrazovce. Na začátku to vypadá jako načančaný projekt, jenže bude to dřina, kdy si sáhneme na dno. Ale mně dřina nevadí a když jsem se díval na sestavu osobností, věřím, že to bude i obrovská zábava.

Co si tedy od účasti slibujete?

Věřím, že se dostanu do formy a zhubnu. A trochu se i připomene jméno Tomáše Vernera, protože jsem všude uváděn ve spojení s krasobruslením, snad kromě bulváru, kde mě uvádějí jako bývalého přítele Lucie Vondráčkové. Tak se snažím budovat pozitivní obraz krasobruslení i projektům, které děláme ve spojení s dětmi a pohybem. Neslibuju si od toho výhru, slávu a další rok plný večírků, ani nevím, jestli bych na to měl čas. Spíš bych to směřoval do krasobruslení, protože to je krásný sport a kdykoliv se o něm bude mluvit a dostane se víc dětí na led, budu jen rád.

Loni jste se oženil s americkou partnerkou Tammy, na podzim se vám narodil syn. Rodina vám časově náročnou účast v pořadu schválila?

Širší rodina byla nadšená, ti už šetří kredit na smsky. A v nejužší rodině jsme museli probrat, jak to zvládneme logisticky i časově. A vím, že StarDance může dát zabrat i z pohledu žárlivosti, co dokáže se vztahem lidí udělat. Ale mám skvělou ženu a dostal jsem jasný souhlas.

Tančit bude i bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, s níž jste moderoval setkání Asociace národních olympijských výborů. Bude to mezi vámi prestižní?

My moderovali ten velký společenský večer, ale pak už nic, tak nevím, jestli jsme byli tak dobří. (úsměv) My jsme velmi dobří kamarádi, tak nás potěšilo, že se představíme spolu. Jsme sportovci, oba chceme dojít co nejdál, špičkovat se určitě budeme. Navíc jsme oba relativně čerství rodiče a bojujeme s něčím podobným, syndromem bývalého sportovce, který už pracuje a zároveň by rád sportoval, aby se udržel ve formě.

Jak se vám to daří?

Jak bylo kvůli covidu všechno uzavřeno, nenašel jsem moc času na sobě pracovat, k tomu jsem měl spoustu příjemných povinností spojených s rodinou. A změnilo se mi vnímání času. Když Tomík usne, jsem rád, že je ticho a klid a můžu být na gauči. A představa, že půjdu v osm večer běhat a překonám vlastní lenost, je mi vzdálená…

Jak uzpůsobíte trénink na StarDance svým dalším aktivitám?

Mým zaměstnavatelem je Victoria VSC, dříve jen Vysokoškolské sportovní centrum, kde končím první rok v pozici vedoucího sekce krasobruslení. Než jsem nabídku z televize přijal, musel jsem se domluvit s ředitelkou, jestli najdeme formát, abych mohl odvádět svoji práci. Krasobruslařská Akademie Tomáše Vernera je ve složité situaci, trénujeme amatérské sportovce, tak doufám, že na podzim už budeme moct fungovat. Taneční tréninky se budu snažit posouvat do ranních hodin, aby se mi to s ničím nekrylo.

Trenérskou roli už jste opustil?

Pořád pomáhám s tréninkem a konzultuju, ale nejsem v roli vedoucího trenéra, který by připravoval jednoho sportovce, to je přece jen velký závazek.