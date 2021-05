Gymnastka Holasová si v přípravě na olympijské hry zlomila nohu

Sportovní gymnastka Aneta Holasová si zhruba dva a půl měsíce před startem olympijských her v Tokiu zlomila nohu. Dvacetiletá reprezentantka a jediná kvalifikovaná česká zástupkyně gymnastického sportu na OH se zranila v sobotním skokanském tréninku. Při nepřesném dopadu utrpěla frakturu pravé lýtkové kosti. České televizi řekla, že by start na olympijských hrách měla stihnout.

"Všichni říkají, že sice to nebude úplně lehké, ale že bych měla olympiádu stihnout a že by to mělo být v pohodě," řekla Holasová.

Stříbrná medailistka v prostných z předloňských Evropských her v Baku má od víkendu nohu v dlaze a chodí o berlích. V případě dobrých vyhlídek po kontrolním vyšetření za nejméně dva týdny by se mohla v omezené míře vrátit k přípravě. "Už tenhle týden budu chodit do tělocvičny aspoň na různé posilko. Samozřejmě ty skokanské disciplíny budou trvat mnohem dýl," podotkla Holasová.

Kolekce pro Tokio. Vodní slalomář Jiří Prskavec a sportovní gymnastka Aneta Holasová.

Vlastimil Vacek, Právo

Závodnice TJ Bohemians Praha se na olympijské hry kvalifikovala na předloňském mistrovství světa ve Stuttgartu, kde obsadila v kvalifikaci víceboje celkově 51. příčku. V redukovaném pořadí to tehdy osmnáctileté reprezentantce stačilo k zajištění olympijského místa.