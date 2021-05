Baseballista Červenka začal sezonu homerunem

Červenka odchytal celý zápas a byl nejlepším pálkařem Syracuse. Zaznamenal dva odpaly ze tří startů. Homerunem, který poslal přes bariéru do levého pole, pokřtil zrenovovaný stadion. Jeho výkonu tleskalo něco málo přes dva tisíce fanoušků v hledišti.

Celek RailRiders je farmou slavných New York Yankees a po operaci kolena za něj nastoupil i první metař Luke Voit, jinak hráč základní sestavy týmu z Bronxu.

Pražský rodák Červenka má letos nově smlouvu s organizací New York Mets a Syracuse Mets hrají takzvanou Triple-A soutěž, nad kterou už je pouze elitní MLB. Červenka by se v případě povolání do celku New York Mets stal prvním český hráčem, který by si MLB zahrál.