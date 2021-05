Japonsko si odškrtlo velký test. Jenže devět prefektur nechce hry za každou cenu

Kvůli očekávaným letní vedrům v Tokiu byly závody v maratonu a chůzi přesunuty severněji do Sappora. A cesty, na nichž by se měli za tři měsíce prohánět maratonkyně Marcela Joglová či chodci Tereza Ďurdiaková s Vítem Hlaváčem, absolvovaly zatěžkávací zkoušku.

Na trati se startem a cílem v parku Odori se konal půlmaraton, jehož se kvůli cestovním omezením zúčastnila zejména domácí elita a pár zahraničních závodníků. Mužům vládl s výkonem 1:00:46 Keňan Hillary Kipkoech, ženský závod vyhrála v čase 1:08:28 Mao Ičijamaová, která je v japonském olympijském týmu pro maraton.

Generálka olympijského maratonu v Sapporu

sntv

Závodilo se v chladném a větrném počasí, organizátoři poprosili diváky, aby nechodili k trati, zrušen byl i plánovaný doprovodný desetikilometrový závod pro veřejnost. Podle agentury AP přijímali místní testovací závody se smíšenými reakcemi.

Pro organizátory byl závod zároveň testem opatření proti covidu, která chtějí uplatňovat během olympijských her. „Doufám, že svět viděl, jak dobře zvládneme opatření nastavit,“ prohlásila šéfka organizačního výboru Seiko Hašimotová.

Momentálně je Tokio, Ósaka a několik dalších oblastí už potřetí ve stavu nouze, který zřejmě bude opět prodloužen. Improvizovat musí také štafeta s olympijským ohněm.

V anketě jednoho z největších japonských listů Mainiči Šimbun oslovili redaktoři zástupce všech 47 prefektur s dotazem, zda by se hry na přelomu července a srpna měly konat.

Z devíti, včetně Saitamy, Šizouky a Jamanaši, které by během her měly hostit některý ze sportů, jim přišla odpověď, že v případě nepříznivých okolností by se olympiáda konat neměla.