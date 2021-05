Příprava na OH bez diváků. Češi razí do Poháru národů, v Chuchli nechybí Kellnerová ani Opatrný

Na ten loňský si český tým chová příjemné vzpomínky. V prestižním klání družstev sice obsadil páté místo a „bedna" mu utekla, přesto na kolbišti i tribunách vytryskla radost. Po skvělých jízdách si splnili minimální kvalifikační požadavky pro účast na olympiádě v Tokiu se svými koňmi všichni čtyři jezdci, kteří se v Poháru národů představili. Anna Kellnerová s klisnou Catch Me If You Can, Ondřej Zvára s Cento Lanem, Aleš Opatrný s Gentlemanem van het Veldhof a také Kamil Papoušek s hřebcem Warnessem.

Do týmové soutěže letos zasáhne čtrnáct družstev, byť jich mělo být původně o jednoho o víc. „Na poslední chvíli se vyškrtlo Slovensko z důvodů špatných výsledků na jiných závodech," vysvětlila ředitelka těchto závodů Markéta Šveňková. Koní přitom na Prague Cup dorazilo celkem 320. „Snažíme se držet toto číslo, protože v okamžiku, kdy máte na závodech víc jak 400 koní, jsou ostřejší restrikce co se týče koňského herpesviru EHV-1," připomněla.

Anna Kellnerová se připravuje na závody v Praze

zdroj: EquiTV.cz

Vzhledem k epidemické situaci přinesly samotné přípravy komplikace a koronavirus ovlivní i soutěže. Zatímco loni v létě mohlo zavítat do ochozů alespoň tisíc diváků, letos se Prague Cup uskuteční před prázdnými tribunami. „Snažíme se lidem zprostředkovat zážitky aspoň prostřednictvím internetové televize, přímé přenosy chystá také Česka televize," uvedla Šveňková na středečním brífinku.

Anna Kellnerová při tréninku v Chuchli.

Josef Malinovský

Všichni jezdci museli při příjezdu doložit negativní PCR test. „V areálu máme připravenou testovací jednotku, všichni jsou v průběhu závodů průběžně testováni," podotkla.

Pro řadu aktérů je páteční Pohár národů i nedělní Grand Prix velkou příležitostí, jak si ještě splnit kvalifikační limity a potvrzující výsledky pro OH v Tokiu.

Češi mají v Chuchli k dispozici Annu Kellnerovou, Aleše Opatrného, Kamila Papouška, Ondřeje Zváru i Emmu Augier de Moussac. Čtyři z nich zasáhnou do Poháru národů, který poslouží jako dobrá prověrka před kláním pod pěti kruhy. „Sestava na OH ještě není stanovená, bude záležet, jak se bude vyvíjet aktuální kondice koní i jezdců, jaké budou výsledky. Máme v plánu v přípravě ještě další závody, CSIO5* v Římě, poté v Sopotech, a teprve potom se určí finální sestava týmu," dodala Šveňková.