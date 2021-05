Nepojedeme do Tokia, abychom byli do počtu, říká po triumfu v Poháru národů Opatrný

Před týdnem triumfoval v Praze – Velké Chuchli při Světovém poháru v sedle Gentlemena, v pátek si Aleš Opatrný užil vítězství v Poháru národů s Forewerem. Česká parkurová jednička přispěla k prvními místu české reprezentace dvěma suverénními, čistými jízdami. Devětatřicetiletý Opatrný nastupoval v obou kolech soutěže jako poslední ze čtyřčlenného týmu a s jistotou své parťáky podržel. Necelé tři měsíce před olympiádou v Tokiu se nebojí pomýšlet na úspěch i pod pěti kruhy. „Nejedeme do Tokia, abychom tam byli do počtu," říká.

Anna Kellnerová z ČR s koněm Catch Me If You Can Old.

Anna Kellnerová z ČR s koněm Catch Me If You Can Old.

České vítězství v parkurovém Poháru národů, o které se postarali Ondřej Zvára, Kamil Papoušek, Anna Kellnerová a Aleš Opatrný, ukázalo, že domácí reprezentace se může měřit s nejlepšími. „Opravdu se ukázalo, že jsme dobrej tým. A to máme ještě Emmu, které se včera zranila kobyla," připomněl další reprezentantku, Emmu Augier de Moussac, která na startu nebyla.

„Je vidět, že když budou koně zdraví a bude to takhle pokračovat, můžeme i na olympiádě udělat dobrej výsledek. Nechceme tam jet jen do počtu. Člověk musí mít v hlavě vizi, že jede uspět. Teď budeme namotivovaní o to víc, že jsme vyhráli Pohár národů," zmínil prestižní soutěž, v níž Češi triumfovali už v letech 2014 a 2015 a loni obsadili páté místo.

„Tokio ale bude úplně jinej level než tady," nezastírá. „Na olympiádě startují v týmu tři jezdci a všechny tři výsledky se počítají," zmínil rozdíl mezi pražským závodem, kde se v každém kole nejhorší výsledek ze čtyř škrtal. „Ale máme kvalitní koně i jezdce, tak proč nekoukat dopředu tím směrem, že jedeme pro dobrý výsledek? Člověk tam musí vyrazit s tou vizí," dodal.

Triumf v olympijské disciplíně slavilo české kvarteto ve složení (zleva) Aleš Opatrný, Anna Kellnerová, Kamil Papoušek a Ondřej Zvára. Druhá zleva je ředitelka závodů Markéta Šveňková.

Vít Šimánek, ČTK

Opatrný v Praze nastupoval jako poslední člen týmu a ani jednou nezaváhal. Pod tlakem se necítil. „Když máte Forewera, koně, kterého znáte od jeho pěti let a víte, jaké jsou jeho kvality, není třeba být nervózní. Já vím, že druhou jízdu skáče vždycky ještě lépe než tu první, a přesně tak to bylo: skákal skvěle".

Opatrný stačil mezi svými jízdami ještě sledovat parťáky. „V prvním kole nás bylo čtrnáct týmů, to jsem viděl úplně všechny, ve druhém kole Ondru a Kamila. Aničku jsem už pozoroval jen poočku z koně, už jsem si musel Forewera trošku pojezdit," připomněl, že druhé kolo, do něhož postoupilo jen osm týmů, mělo větší spád.

Aleš Opatrný z ČR s koněm Forewer.

Vít Šimánek, ČTK

Opatrný: Užil jsem si to extrémně moc

Opatrný si užil vyhlášení vítězů, přestože se konalo bez diváků. „Užil jsem si to extrémně moc. I když to bylo trochu smutný, když to srovnám s loňským ročníkem, kdy tu diváci byli. Ale jsme rádi, že jsme mohli závodit. A vyhrát Pohár národů je prostě skvělý pocit," dodal. „Kromě toho koukám na telefon a mám tam asi šedesát gratulací, asi budu dlouho odepisovat," smál se.

Anna Kellnerová z ČR s koněm Catch Me If You Can Old.

Vít Šimánek, ČTK

„Diváci nám určitě chyběli, především při dekorování, na druhou stranu pro koně je to o něco jednodušší, plné tribuny je občas znervózňují. Někdo se třeba pohne a oni se leknou," připomněl zřejmě jedinou výhodu absence fanoušků na závodech.