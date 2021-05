Zvára cítil hrdost. Spokojenost? Nadmíru, hlásí nejlepší Čech v Grand Prix

Česká parkurová reprezentantka Anna Kellnerová s koněm Catch Me If You Can Old během nedělní Grand Prix v rámci čtyřdenního podniku CSIO3* CET Prague Cup.

První jízdu jste zajel čistě a splnil časový limit stanovený na 83 sekund. Ve finálovém kole jste zapsal čtyři trestné body. Jak jste spokojený s výkonem?

Nadmíru, i když ve druhém kole se dalo samozřejmě ještě ledacos zlepšovat. Quimero za poslední dva závody předvádí jenom dobré výsledky. Jsem s ním hrozně moc spokojenej. Myslím si, že parkur nebyl úplně jednoduchej, o to víc jsem na něj hrdej, že jsme to takhle odběhli.

Co bylo nejobtížnější na nedělní Grand Prix?

Nemyslím si, že to bylo nějak zvlášť na mírách, že by tady ty skoky čouhaly a byly o to obtížnější. Spíš technicky... Člověk se musel soustředit od prvního do posledního skoku a pan stavitel opravdu ukázal svoji genialitu v tom, jak dokáže vycítit i správné barvy a místa v samotných skocích tak, aby nám to udělal ne nepříjemný, ale obtížný.

Český reprezentant Vladimír Tretera s koněm Gangster V/H Noddevelt během nedělní Grand Prix v Chuchli.

Závody se konaly bez přítomností diváků. Jak jste to vnímal?

Nevím, jestli byli pro můj výkon zásadní, ale moc mě to mrzelo. Každý domácí závody Světového poháru na této úrovni jsou pro mě veliký zážitek. Minulej rok byl pro mě opravdu nesmírnej a strašně mě mrzí, že jsme se o to letos nemohli podělit. Ale doufám, že o to víc jsme měli lidí a kamarádů, kteří na závody koukali.

Předvedl jste kvalitní výkon, ovlivní podle vás nominaci na olympiádu v Tokiu?

To není určitě otázka na mě, moje práce je teď udržovat koně v co nejlepší kondici a podávat v posledních pár závodech co nejlepší výsledky. Výkony, nominace... Tohle samozřejmě musí rozhodnout někdo jinej. To není na mně.

Jaké jsou nyní vaše další plány, vyrazíte na konci května do Říma?

Ano. My jsme všechno podřídili olympijským hrám, takže teď máme v plánu za dva týdny pětihvězdový Řím, který by už měl opravdu naznačit nějaký styl parkuru a obtížnost, která by se měla objevovat na olympiádě. A pak se bude vše odehrávat podle toho, jaký budou možnosti, který koně se budou cítit a jak to bude...

Český reprezentant Aleš Opatrný v sedle Forewera během nedělní Grand Prix v Chuchli.

