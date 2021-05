Novým předsedou NSA je Neusser, do čela ČOV proti Kejvalovi kandidovat nebude

- V českém sportu chybí Neusserovi vize, k jakým cílům by měl směřovat, a koncepce, jak toho dosáhnout. Sám představu má a jako případný nový předseda ČOV by na ní chtěl více spolupracovat se svazy. V tom vidí hlavní úkol ČOV. Podle Neussera by výbor měl komunikovat se všemi svazy bez ohledu na jejich aktuální úspěšnost a zjišťovat, co potřebují, aby se jejich sportovci dostali na olympiádu: "Chci vědět, co chceme dosáhnout a jakým způsobem za tím půjdeme. A potom teprve na to budeme shánět finance," uvedl. Přál by si také, aby svazy měly větší podíl z marketingových peněz, které Český olympijský výbor získává prostřednictvím České olympijské.