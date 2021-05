Český dům další obětí koronaviru. Sportovci půjdou do klubovny

„Je to ostatně naše práce, my ani nemůžeme být nalomeni, naplno v konání her věříme,“ glosuje roli Českého olympijského výboru jeho sportovní ředitel Martin Doktor. „My si kdyžtak jen sbalíme své šanony, ale pro sportovce je to zásadní a my jim říkáme, ať dál trénují,“ říká dvojnásobný olympijský vítěz v kanoistice.

V pondělí zbývá do plánovaného zahájení her 67 dnů, případné zrušení akce by kromě tisíců velmi zklamaných sportovců mělo i nedozírné ekonomické následky.

Tokio hlásí Připraveno! Testovací závody - jak například BMX - ale mohli kvůli koronavirovým opatřením absolvovat jen domácí závdníci.

Issei Kato, Reuters

„Když byly loni hry v březnu o rok odloženy, ještě se povedlo minimalizovat vynaložené náklady. Teď už je všechno rozjeté, kontejnery s vybavením jsou na cestě. Překročili jsme Rubikon,“ popisuje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Přesto i jeho tým už musel dělat ústupky. Tím nejnovějším je zrušení plánů na Český dům, který se na OH otevírá už od roku 1992 a letos měl být součástí ambasády v Tokiu.

„Tím by náklady výrazně klesly. Když bylo jasné, že do Japonska nebudou moct cestovat diváci ani partneři, chtěli jsme ho realizovat aspoň jako zázemí pro sportovce. Ale situace je natolik složitá, že jsme se po telefonátu s ministrem zahraničí dohodli, že od této myšlenky ustoupíme,“ přiznává Kejval.

ČOV tak bude chtít sportovcům nahradit zázemí alespoň v rámci omezených podmínek v olympijské vesnici. „Nachystáme společné prostory, kterým budeme říkat klubovna,“ plánuje Doktor. Sportovci budou podle hygienických pravidel smět ve vesnici trávit jen nezbytně nutnou dobu a po svých soutěžích by měli Japonsko do dvou dnů opustit.