Neovlivní.cz: Hnilička to vzdal! V NSA skončil kvůli nedůvěře premiéra

"Ty nejdůležitější důvody jsou asi ve světle posledních měsíců pracovní vytížení a s tím spojený rodinný život. To vytížení bylo opravdu enormní. Nebylo to nijak impulzivní rozhodnutí, přemýšlel jsem o tom už dlouho," řekl Hnilička novinářům. Zdůraznil, že s výsledky kontroly ministerstva financí, na které upozornil server Seznam Zprávy, jeho odchod nijak nesouvisel.

Neovlivní.cz s odkazem na informace nejmenovaného Hniličkova spolupracovníka napsal, že pravým důvodem odchodu olympijského vítěze z Nagana a mistra světa z čela NSA bylo rozčarování ze změny přístupu předsedy vlády Andreje Babiše.

„Byl skutečně zklamaný, jak se proměnil premiérův vztah k němu. Říkal mi, že mu premiér do očí vpálil, že mu nevěří a on s tím nedokázal nic udělat. Snažil se mu vysvětlit, že informace, které o chodu agentury i o něm samém má, jsou nepravdivé, ale nepovedlo se mu to. Premiér jako by ho nevnímal," cituje Neovlivní.cz jednoho z Hniličkových spolupracovníků.

Milan Hnilička ve své pracovně.

Foto Vlastimil Vacek, Právo

Dnes již bývalý šéf sportovní agentury údajně již od března se svými nejbližšími mluvil o tom, že jen obtížně hledá motivaci k další práci. Své odstoupení prý rovněž odkládal mimo jiné proto, aby dohlédl na vyplacení peněz sportovním klubům, které se starají o děti a mládež. Kvůli koronavirovým omezením se řada z nich ocitla ve svízelné ekonomické situaci. V zájmu urychlení výplaty peněz najala agentura externí firmu na pomoc se zpracováváním žádostí.

Kvůli informacím o angažování externí firmy poslal premiér Babiš v únoru do agentury kontrolory. Tehdy se nechal slyšet, že pokud kontrola odhalí závažná pochybení, Hniličku z funkce předsedy odvolá. Kontroloři podle informací serveru Seznam Zprávy našli vedle externí firmy i další nedostatky při vypisování podmínek dotací, ale NSA jejich zjištění připomínkovala a ministerstvo financí ještě závěry nevydalo. Hnilička na tiskové konferenci zdůraznil, že jeho rezignace s kontrolou nesouvisí. Tvrdil, že nic nenasvědčovalo tomu, že by se chystalo jeho odvolání.

Podle Neovlivní.cz k Hniličkovu odchodu přispělo i premiérovo rozhodnutí umístit do funkce náměstkyně Soňu Bergmannovou, někdejší Babišovu manažerku v Agrofertu. „Díky ní byl detailně informován o chodu agentury, ovšem poněkud jednostranně," píše server. Také nejmenovaný blízký Hniličkův spolupracovník mu potvrdil, že Bergmannová s Hniličkou nikdy nebyli na jedné lodi a že se „na odchodu svého šéfa podepsala významným dílem".

Poté, co mu Hnilička v neděli oznámil svůj úmysl rezignovat, premiér nelenil. Už na jedenáctou dopoledne si na úřad vlády pozval reprezentačního trenéra pozemních hokejistek Neussera. A odpoledne jej vláda jmenovala do čela sportovní agentury.

"Neusser byl ve hře coby možný kandidát na Hniličkova nástupce už několikrát. Paradoxně ale premiér před časem o Hniličkově výměně přestal mluvit, protože si nebyl jistý, že Neusser je vhodný člověk. Nadto nebylo jasné, jestli vůbec tuhle funkci pár měsíců před volbami chce," tvrdí Neovlivní.cz.